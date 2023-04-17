Дмитрий Кулеба во время визита в Багдад напомнил, что Россия должна забрать свои войска из Украины.

Ирак в понедельник, 17 апреля, предложил свои посреднические услуги для Украины и России, чтобы положить конец войне в Европе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отклонил это предложение во время визита в Багдад.

Издание Associated Press пишет, что глава украинского внешнеполитического ведомства подтвердил позицию официального Киева, согласно которой Украина не будет вступать ни в какие мирные переговоры, если Россия не заберет все свои войска.

Кремль хочет, чтобы Киев признал суверенитет России над Крымом, который Москва захватила в 2014 году, а также признал сентябрьскую аннексию Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины. Киев отверг эти требования и настаивает на том, что не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока московские войска не будут выведены со всех оккупированных территорий.

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В Ираке Кулеба встретился со своим коллегой Фуадом Хусейном. Дипломат указал на многолетний опыт Ирака в ведении войн и конфликтов, а также в проведении переговоров между враждебными сторонами, таких как Саудовская Аравия и Иран. В Багдаде состоялось несколько раундов переговоров между Эр-Риядом и Тегераном, прежде чем они были сорваны. Позже они возобновились с Китаем в качестве посредника, в результате чего в марте объявили, что страны восстановят дипломатические отношения.

"Багдад "имеет опыт общения со странами, между которыми существует напряженность", и "готов служить делу мира". Продолжение войны будет опасно не только для двух стран, но и для всего мира", - заявил Хусейн на пресс-конференции в понедельник.

Ирак, как и большая часть Ближнего Востока, исторически сильно зависит от зерна, импортируемого из Украины, и потребители пострадали от роста цен на продовольствие с начала полномасштабной войны.

Кулеба сказал, что пока Украина рассматривает "Ирак как страну, способную строить мосты… Россия переходит в наступление… и это самое большое препятствие на пути к миру".

"Нам нужно, чтобы Россия согласилась с очень простым фактом: она должна прекратить войну и уйти", - добавил Кулеба.

Нынешнее правительство Ирака считается близким к Ирану, который США обвиняют в поставках беспилотников России для войны против Украины. Иран признал отправку беспилотников в Россию, но говорит, что это было до войны.

Ирак также поддерживает тесные связи с США, которые имеют сильное влияние на его финансовый сектор. Резервы иностранной валюты Ирака были размещены в Федеральной резервной системе США с момента вторжения в Ирак под руководством США в 2003 году, в результате которого был свергнут диктатор Саддам Хусейн.

Отклонив предложение Багдада о посредничестве, Кулеба сказал, что Украина надеется укрепить связи с Ираком, и что его визит в понедельник был частью усилий по "переосмыслению украинско-иракских отношений".

Визит Кулебы в Ирак - что известно

13 апреля стало известно, что Ирак хочет импортировать из Украины зерновые и масличные, а также мясные изделия, яйца и даже сладости. В связи с этим Багдад намерен заключить соответствующие соглашения.

17 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправился в Ирак с официальным визитом. Украинский дипломат планировал встретиться со своим коллегой Фуадом Хусейном.

Стоит отметить, что это первый визит украинского официального лица в Багдад после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года и первый визит министра иностранных дел Украины за 11 лет.

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