После нападения животного, мальчика госпитализировали.

В индийском городе Алигарх леопард ворвался в здание школы, вошел в класс и напал на ученика.

Ученик по имени Лаки Радж Сингх зашел в школьный класс перед занятием и обнаружил там леопарда, сообщает ТСН со ссылкой на сайт телеканала NDTV.

"Как только я отвернулся, животное напало и укусило меня за руку и спину", — рассказал школьник.

После этого Сингха срочно доставили в больницу, предоставили ему необходимую помощь и отпустили домой.

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Сотрудники школы заперли леопарда в классе и начали следить за ним через камеры видеонаблюдения. Директор школы обратился в организацию защиты диких животных и вызвал спасателей, которые вскоре прибыли на место происшествия. Им понадобилось девять часов, чтобы поймать хищника и забрать его в безопасное место.

Как сообщал УНИАН, в Индии тигрица растерзала двух человек на глазах у их друга, который успел забраться на дерево и спастись.

Сообщается, что трое парней возвращались в свою деревню на мотоцикле. Они решили ехать через тигриный заповедник, хотя их предупреждали, что в окрестностях разгуливает самка тигра с детенышами.

На следующий день после инцидента тела погибших обнаружили местные жители, которые шли по дороге. Они сообщили о находке в полицию и помогли парню, который спасся, спуститься с дерева. Его доставили в ближайшую больницу в состоянии шока.

Автор: Ирина Погорелая