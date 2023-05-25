Некоторые страны Евросоюза выступают против такой идеи.

Европейская комиссия выступила с предложением об обязательном переселении мигрантов в государства-члены ЕС, сообщает RMF FM.

Как сообщается, еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон предложила де-факто ввести механизм принудительного переселения для нелегальных мигрантов. Польша и другие государства-члены выступили против этого предложения.

Комиссар предложила, что если какая-либо из стран ЕС не захочет участвовать в переселении мигрантов, то ей придется заплатить 22000 евро за непринятого мигранта. Это будет финансовый эквивалент, а по сути штраф.

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Как сообщается, по неофициальной информации, Франция и Германия указали, что хотят переселить не менее 35 тысяч человек. В то же время есть страны, которые выступили против такой инициативы, среди них Польша.

Украинские беженцы в Польше - детали

На данный момент в Польше живут около 2 миллионов беженцев из Украины, 739 тысяч из них уже трудоустроены.

Опросы свидетельствуют, что почти 40% украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину из Польши после окончания войны.

Тем временем Польша ввела новые правила депортации: увеличен срок запрета на въезд, сокращен срок немедленного выезда из Польши с 15 до 8 дней и ряд других изменений, которые касаются и украинцев.

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