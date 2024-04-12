Такое предложение внес министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс намерен предложить эстонскому парламенту Рийгикогу признать Российскую православную церковь террористической организацией, чтобы в конечном итоге запретить ее деятельность в стране, сообщает ERR.

"Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью во всем мире", - сказал Ляэнеметс, проводя параллель с исламистскими террористическими организациями, которые заявляют, что ведут священную войну против западного мира и его ценностей.

В то же время, добавил министр, Эстонская православная церковь Московского патриархата, хотя и подчиняется Московскому патриархату, не будет признана террористической организацией, однако таким образом будут разорваны связи между ЭПЦ МП и Московским патриархом.

Видео дня

"Учитывая имеющийся контекст, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм. Как следствие, министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны", - сказал министр.

Московский патриархат в Украине

Украина может окончательно "поставить крест" на Русской православной церкви - Рада готовится проголосовать за нужный законопроект.

Народный депутат Украины Владимир Вятрович отметил, что текст законопроекта стал "значительно сильнее" по сравнению с поддержанным в первом чтении правительственным вариантом. "Русская православная церковь должна быть запрещена законом, а деятельность всех религиозных организаций, которые являются аффилированными с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, которая будет включать исследования, предписание о выполнении закона и судебный запрет", - отметил Вятрович.

Вас также могут заинтересовать новости: