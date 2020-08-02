В Британии по подозрению в изнасилованиях задержали экс-министра – СМИ

Речь идет о четырех инцидентах, произошедших в период с июля 2019 по январь 2020 года.

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра Великобритании и депутата от консерваторов, которого обвинили в изнасиловании коллеги.

Читайте такжеДжо Байден категорически отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасилованииОб этом сообщает The Sunday Times.

Имя задержанного не сообщается. Отмечается, что речь идет о жалобе, в которой указывается о четырех инцидентах, произошедших в период с июля 2019 по январь 2020 года.

«51-летний мужчина был задержан в субботу, 1 августа, по подозрению в изнасиловании. Он отпущен под залог и должен вернуться для допроса в середине августа», – говорится в сообщении.

Уточняется, что изнасилования происходили в Вестминстере, а также в Ламбете и Хэкни.

Председатель консервативной партии Роберт Дженрик заявил во время общения с журналистами, что подобные обвинения являются достаточно серьезными, и должны быть максимально тщательно расследованы.

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