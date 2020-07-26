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В Берлине автомобиль протаранил толпу людей, есть пострадавшие

12:54, 26 июля 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Bild.

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Отмечается, что водитель Mercedes выехал на тротуар и врезался в толпу. В берлинской полиции этот инцидент рассматривают как несчастный случай из-за чрезмерной скорости. Водитель потерял контроль над транспортным средством по кривой.

Водителя автомобиля задержали. Как отметили в полиции, пока нет свидетельств того, что он действовал по какому-то политическому или религиозному умыслу.

По информации издания, водителю 24 года и он живет в Германии. Автомобиль имеет номерной знак из Эстонии.

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