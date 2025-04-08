В аккаунте премьера Чехии разместили фейк о нападении РФ

Кроме того, злоумышленники, которые получили доступ к аккаунту политика, оставили реакцию на новые пошлины от США.

Неизвестные взломали аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в социальной сети X, который насчитывает 366 700 подписчиков. Это произошло утром во вторник, 8 апреля.

Как сообщила пресс-секретарь Фиалы Люси Михут Есаткова в комментарии Reuters, злоумышленники не только завладели доступом к аккаунту, но и оставили на нем фейковые сообщения, в частности о якобы нападении России на чешских солдат.

"Сообщение о нападении на чешских солдат не соответствует действительности", - заявила она.

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Это сообщение появилось на официальном аккаунте Фиалы на чешском языке, но впоследствии было удалено. Речь шла о том, что российские войска якобы атаковали чешские части у границы с Калининградом.

Кроме того, злоумышленники опубликовали сообщения на чешском и английском языке с реакцией на новые тарифы США. Их тоже удалили.

Угроза со стороны России

Напомним, ранее Федеральная разведывательная служба Германии пришла к выводу, что Россия воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готовится к большой войне с НАТО.

Отмечалось, что Кремль готов использовать силу для достижения своих целей и к концу десятилетия может быть полностью готов к "широкомасштабной конвенционной войне". По оценке литовской спецслужбы VSD, Москва пока не в состоянии напасть на весь альянс, но может "проверить НАТО" путем проведения ограниченной военной операции против одной или нескольких стран-членов.

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