В акции протеста против обязательной вакцинации приняли участие около 3500 человек.

В Афинах произошли стычки между полицией и противниками обязательной вакцинации. Задержаны по меньшей мере пять человек.

Как сообщает ekathimerini.com, в акции протеста приняли участие около 3500 человек. Многие активисты были одеты в религиозные одежды, несли иконы или греческие флаги. Среди протестующих также распространялись листосвки ультраправых партий.

По данным полиции, проблемы начались, когда протестующих призвали освободить проспект Амалиас, где они мешали движению транспорта. Те в ответ начали швырять в правоохранителей бутылки и прочие предметы. Полиция ответила применением водомета, слезоточивого газа и светошумовых гранат.

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Ранее сообщалось, что в Чехии антивакцинаторы будут оплачивать стоимость тестирования на COVID-19 из собственного кармана.

сейчас каждому жителю республики оплачивают 4 антиген-теста и 2 ПЦР-теста в месяц. Отрицательный результат в Чехии требуют, в частности, во время посещения ресторанов и массовых культурных мероприятий.

В будущем жители Чехии, которые откажутся вакцинироваться или не смогут сделать этого из-за состояния здоровья, будут вынуждены оплачивать полную стоимость тестирования на COVID-19.

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Автор: Дмитрий Захаров