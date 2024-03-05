Благодаря обнародованию данных Москва могла перекрыть один из своих информационных каналов.

Россия могла получить доступ к большей части военных переговоров, чем известно сейчас. Такое мнение высказал бывший руководитель военно-морского штаба Германии Карстен Шнайдер.

В интервью The Times он сказал, что этот инцидент наконец дал понять "не только то, что разговоры такого рода могут быть перехвачены, но и то, что они перехватываются". Шнайдер считает, что это может изменить мышление многих людей.

"Есть люди, которые говорят, что этим Россия перекрыла один из своих информационных каналов, потому что теперь будет труднее извлечь что-то из перехваченных разговоров. Вопрос в том, стоило ли оно того? Было ли это настолько важным для Путина, что он был готов значительно усложнить для себя получение информации, которая, вероятно, была для него очень легкой раньше?" - спрашивает он.

Экс-глава внешней разведки Германии Август Ганнинг, также подозревает, что Россия уже накопила хранилище компрометирующей внутренней информации от немецких военных. "Эта утечка может быть лишь верхушкой айсберга", - сказал он Bild.

Перехват разговора по Taurus: что известно

Как сообщал УНИАН, недавно российская пропагандистка Маргарита Симьньян обнародовала аудиозапись, на которой представители военно-воздушных сил Германии обсуждают возможность передачи Украине ракет и возможных ударов по мосту в оккупированном Крыму.

Россия сразу обвинила Берлин в подготовке нападения на них, а в министерстве иностранных дел страны-агрессора заявили, что страну "не денацифицировали до конца".

Глава министестрства обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что Россия провела гибридную атаку, а в правительстве назвали обвинения позорной российской пропагандой.

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