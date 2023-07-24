В компании совсем не против, чтобы ее сотрудники воевали против Украины.

Скандальная компания Unilever, которая признана спонсором терроризма, заявила, что разрешит отправлять российских сотрудников в Украину, если они будут призваны. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, у гиганта потребительских товаров в России около 3000 сотрудников.

В комании есть политика, направленная на благополучие и безопасность своих работников, однако в письме предвыборной группе B4Ukraine говорится, что она будет соблюдать российский закон о воинской повинности.

Видео дня

Unilever заявила, что "категорически осуждает войну в Украине как жестокую и бессмысленную акцию российского государства". Тем не менее, британская фирма заявила, что ей "известно о законе, требующем, чтобы любая компания, работающая в России, разрешала призыв сотрудников на военную службу в случае их призыва".

"Мы всегда соблюдаем все законы стран, в которых мы работаем",- написал Реджинальдо Экклиссато, директор по коммерческим операциям и цепочке поставок Unilever.

Известно, что компания не будет платить зарплату тем, кого мобилизовали. В Unilever также отказались сообщить, был ли уже призван кто-то из российских сотрудников.

Unilever -международный спонсор войны

Напомним, что корпорация Unilever продолжает работать в России и платить значительные налоги в российский госбюджет. По данным ВВС, только в 2022 году она выплатила России 3,8 млрд рублей в виде налогов.

В связи с этим Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло Unilever в перечень международных спонсоров войны.

Большая часть ее бизнеса в России - это средства личной гигиены. Ей принадлежат более 400 брендов, в частности, Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чистая Линия и другие.

После полномасштабного вторжения России в Украину компания пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в РФ и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако позднее Unilever заявила, что это "не так просто".

Вас также могут заинтересовать новости: