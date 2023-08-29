Также он оставил оскорбительные надписи.

В немецком городе Баден-Баден член муниципального совета нацарапал свастику и фразу "Fuck UA" на автомобилях с украинскими номерами.

Как пишет Spiegel, инциденты произошли в январе и марте этого года. Автомобили были припаркованы на общественной подземной парковке. Один из пострадавших написал заявление в полицию.

На днях суд Баден-Бадена приговорил члена муниципального совета к выплате штрафа в размере 50 дневных ставок "за использование символики неконституционных организаций" и оскорбление.

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При этом все еще нет информации о том, к какой фракции принадлежит нарушитель. Власти заявили, что хотят прояснить, как приговор может отразиться на деятельности депутата горсовета, а потом уже давать комментарии.

Отношение немцев к войне в Украине

Прошлой осенью был проведен опрос, который продемонстрировал, что большая часть молодежи ФРГ считает Россию агрессором в этой войне. В то же время каждый пятый сказал, что российского диктатора "провоцировало" НАТО.

По данным зимнего опроса, большая часть граждан ФРГ выступает за дипломатическое прекращение войны. При этом 42% опрошенных считают, что украинцы должны вернуть все оккупированные территории.

Весной в "Альянсе украинских организаций" в Германии сообщали, что в Берлине украинцы становятся жертвами преступлений чаще, чем другие этнические группы.

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