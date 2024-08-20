Оккупанты хотят зайти во фланг Часового Яра: в ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе

В районе Торецка находится не менее 20 тысяч российских оккупантов.

Ситуация на Восточном направлении остается достаточно сложной, идут круглосуточные вражеские штурмы. Об этом сказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников в эфире телемарафона.

Он отметил, что в районе города Торецк находится не менее 20 тысяч российских оккупантов, которые участвуют в активных боевых действиях.

Отвечая на вопрос по поводу данных аналитиков DeepState, что враг продвинулся возле Нью-Йорка, Железного и Северного, что вблизи Торецка, Калашников отметил, что необходимо дождаться информации Генштаба ВСУ.

Видео дня

"А что касается их штурмов, то они действительно задействовали очень серьезные силы, штурмы происходят не только пехотными подразделениями, а также есть поддержка механизированными. Буквально на этих выходных мы наблюдали атаку, где было привлечено 12 единиц бронированной техники, из которых 10 было поражено, а также было поражено 68 оккупантов, которые атаковали", - подчеркнул он.

По его словам, на этом направлении наблюдается от 30 до 40 атак в сутки.

"Если брать Покровское направление, то там еще больше - от 40 до 60. Очень значительное давление именно на Торецк, на его окрестности. Враг хочет получить какие-то преимущества, выровнять несколько фронт. Это своего рода заход во фланг Часового Яра", - подчеркнул Калашников.

Он отметил, что нет достоверной информации об оттягивании противником своих подразделений с Краматорского направления.

"Это направление остается приоритетным для врага. И если некоторые подразделения отсюда отходят на усиление Курского направления, то это не более батальонов. Потому что все же оккупанты хотят выйти на границы Донецкой и Луганской области", - отметил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады.

Калашников рассказал о ситуации в Часовом Яру. Он отметил, что в этом месяце уменьшилось количество КАБов, которыми враг обстреливает этот населенный пункт, но в то же время их больше враг сбрасывает на Торецкую агломерацию.

"Мы там видели там резкое увеличение их использования. Также мы увидели в этом месяце уменьшение количества штурмов, но увеличили количество использования КАБов. Но когда у россиян открылось еще одно - Курское направление, то количество КАБов переместилось именно туда. Поэтому получается, что на Краматорском направлении их использование несколько уменьшилось", - сказал он.

Калашников отметил, что вражеские штурмы на Восточном направлении непрерывные, враг пытается истощать Силы обороны.

Война в Украине - ситуация на фронте

Утром 18 августа противник совершил массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное Донецкой области.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечал, что российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции Сил обороны Украины и продвинуться в сторону Торецка, но украинские воины отбили вражескую атаку. Отмечалось, что потерь позиций не допущено. В ходе боя уничтожено 10 единиц техники и обезврежено 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно.

Вас также могут заинтересовать новости: