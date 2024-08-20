Оккупанты хотят зайти во фланг Часового Яра: в ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе

Ситуация на Восточном направлении остается достаточно сложной, идут круглосуточные вражеские штурмы. Об этом сказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников в эфире телемарафона.
Он отметил, что в районе города Торецк находится не менее 20 тысяч российских оккупантов, которые участвуют в активных боевых действиях.
Отвечая на вопрос по поводу данных аналитиков DeepState, что враг продвинулся возле Нью-Йорка, Железного и Северного, что вблизи Торецка, Калашников отметил, что необходимо дождаться информации Генштаба ВСУ.
"А что касается их штурмов, то они действительно задействовали очень серьезные силы, штурмы происходят не только пехотными подразделениями, а также есть поддержка механизированными. Буквально на этих выходных мы наблюдали атаку, где было привлечено 12 единиц бронированной техники, из которых 10 было поражено, а также было поражено 68 оккупантов, которые атаковали", - подчеркнул он.
По его словам, на этом направлении наблюдается от 30 до 40 атак в сутки.
"Если брать Покровское направление, то там еще больше - от 40 до 60. Очень значительное давление именно на Торецк, на его окрестности. Враг хочет получить какие-то преимущества, выровнять несколько фронт. Это своего рода заход во фланг Часового Яра", - подчеркнул Калашников.
Он отметил, что нет достоверной информации об оттягивании противником своих подразделений с Краматорского направления.
"Это направление остается приоритетным для врага. И если некоторые подразделения отсюда отходят на усиление Курского направления, то это не более батальонов. Потому что все же оккупанты хотят выйти на границы Донецкой и Луганской области", - отметил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады.
Калашников рассказал о ситуации в Часовом Яру. Он отметил, что в этом месяце уменьшилось количество КАБов, которыми враг обстреливает этот населенный пункт, но в то же время их больше враг сбрасывает на Торецкую агломерацию.
"Мы там видели там резкое увеличение их использования. Также мы увидели в этом месяце уменьшение количества штурмов, но увеличили количество использования КАБов. Но когда у россиян открылось еще одно - Курское направление, то количество КАБов переместилось именно туда. Поэтому получается, что на Краматорском направлении их использование несколько уменьшилось", - сказал он.
Калашников отметил, что вражеские штурмы на Восточном направлении непрерывные, враг пытается истощать Силы обороны.
Война в Украине - ситуация на фронте
Утром 18 августа противник совершил массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное Донецкой области.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечал, что российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции Сил обороны Украины и продвинуться в сторону Торецка, но украинские воины отбили вражескую атаку. Отмечалось, что потерь позиций не допущено. В ходе боя уничтожено 10 единиц техники и обезврежено 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно.