Ранее об отказе Штатов подписать заявление "Большой семерки" сообщало издание Bloomberg.

Соединенные Штаты не подпишут заявление "Большой семерки" с осуждением российского удара по Сумах. Эту информацию, которую ранее публиковало издание Bloomberg, подтвердил CNN высокопоставленный чиновник правительства Канады.

"Сейчас мы не придаем слишком много значения этому, но это правда, что США не подпишут заявление по Украине, с которым согласились другие члены G7", - цитирует чиновника издание.

Министерство иностранных дел Канады заявило, что не комментирует процессы, связанные с G7.

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Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил, что удар в Сумах "является четким и ярким напоминанием о том, что усилия президента Дональда Трампа, чтобы положить конец этой ужасной войне, происходят в решающее время". Он добавил, что "наши сердца искренни с жертвами, их близкими и всеми пострадавшими".

CNN отмечает, что отказ США подписать заявление – еще один пример изменения курса страны. В конце февраля США вместе с Россией проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая осуждает ее войну в Украине.

Реакция США на удар по Сумах

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп, комментируя удар по Сумах, заявил, что ему сказали, что Россия "сделала ошибку". На просьбу объяснить, что он имел в виду, Трамп ответил: "Я считаю, что это было - смотрите, вы спросите их". Однако, о ком именно он говорил, президент не уточнил.

Также Трамп сказал, что не будет вводить санкции против РФ после кровавой атаки на Сумы, в результате чего погибло 35 человек. Отвечая на вопрос, накажут ли Россию санкциями за эту атаку, он сказал, что уже наложил санкции на газопровод "Северный поток-2" и вроде бы остановил его.

В то же время духовный советник Трампа Марк Бернс осудил террористический удар РФ по Сумах 13 апреля. "Вот почему я назвал Путина злом... Как пастор и миротворец, я решительно осуждаю ужасную бомбардировку Россией церкви в Сумах, Украина, в Вербное воскресенье, день, предназначенный для поклонения и духовного обновления для христиан по всему миру", - написал он.

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