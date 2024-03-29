На сегодня через Украинский коридор прошло 1140 судов, которые экспортировали грузы в 40 стран.

Созданный ВСУ морской коридор обеспечил экспорт грузов, объем которых превысил показатели работы в рамках Зерновой инициативы. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Всего за семь месяцев украинским коридором экспортировано 33,8 млн тонн товаров. Это превышает объем экспорта за год работы Зерновой инициативы", - заявил чиновник.

Как известно, коридор был открыт в августе прошлого года - через месяц после того, как россияне окончательно вышли из Зерновой инициативы и начали атаковать портовые объекты и аграрные мощности.

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В первый месяц работы имели место единичные заходы судов: вывели преимущественно те, которые россияне заблокировали еще в начале вторжения.

Однако количество судов планомерно росло и на сегодня через коридор прошло уже 1140 судов, которые экспортировали грузы в 40 стран мира. 23,1 млн тонн из общего количества были продукцией украинских аграриев.

Сейчас на подход к портам Южный, Черноморск и Одесса ожидают 150 судов: они экспортируют около 5 млн тонн грузов.

"Можем говорить, что мы вышли почти на довоенные объемы экспорта из портов Большой Одессы", - говорит Кубраков.

Морской коридор - последние новости

В феврале Украина впервые отправила морским коридором гуманитарное зерно в рамках программы Grain from Ukraine. На судне находились 25 тысяч тонн украинской пшеницы для народа Нигерии.

Событие было знаковым, ведь это первое судно в рамках программы Grain from Ukraine и Всемирной продовольственной программы ООН, которое было отправлено собственным украинским морским коридором.

Также УНИАН сообщал, что в феврале Украина экспортировала морем рекордный объем грузов. Всего с начала работы Украинского коридора более 40 стран получило почти 28 млн тонн грузов.

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