Разногласия по России и экономические проблемы бросают тень на визит президента Китая в европейские столицы.

Во время визита Си Цзиньпина в Европу отношения между Китаем и ЕС не стали лучше. Визиты в Сербию и Венгрию после Франции иллюстрируют желание вбить клин между европейцами, чтобы предотвратить любой консенсус в пользу более жесткой позиции в отношении Пекина. В то же время Белград и Будапешт принимают Си, что дает им еще одну дипломатическую опору на фоне давления со стороны ЕС, направленного против их теплых связей с Россией, пишет Financial Times.

На встречах Си Цзиньпина во Франции звучали призывы защитить автопроизводителей от китайских "избыточных мощностей" в производстве электромобилей. Очевидно, антисубсидийного расследования ЕС, начатого с французской подачи, оказалось недостаточно. Также Парижу пока удалось избежать тарифов на коньяк, которыми угрожал Пекин в ответ. Но не произошло никаких ощутимых изменений в вопросе, вызывающем разногласия – благосклонной позиции Пекина в отношении России, указывает автор.

Также отмечается, что Франция настойчиво требует "баланса" в торговых отношениях. Это было похоже на цель недавней поездки канцлера Олафа Шольца в Пекин, где он выполнял аналогичное поручение для корпоративной Германии.

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"Франция, однако, стремится к большему, чем Германия. Всего несколько недель назад Макрон призвал Европу к силе, которая формирует мир вокруг себя – за пределами, вероятно, тарифных ставок на коньяк. Большие стратегические шаги – это те, которые направляют мир на другой путь. Упущенной возможностью на этой неделе стала неспособность заключить большое соглашение для достижения этой цели", – говорится в статье.

Чего Европа и Китай хотят друг от друга?

Европа справедливо считает, что нападение России на Украину является угрожающим для ее безопасности и либерально-демократического образа жизни. Китай занял другую сторону. Европейцы также опасаются, что Китай саботирует самодостаточность Европы в области зеленых технологий, наводняя ее дешевой продукцией.

Пекин стремится к многополярному мировому порядку, что требует предотвращения слишком тесного сближения Европы с американской повесткой дня технологического сдерживания. Это сочетается с программой внутреннего роста, основанной на экспорте большого количества зеленых технологий, что требует сохранения рынков богатых стран открытыми.

"Наконец, обе стороны хотят предотвратить превращение отношений между ЕС и Китаем в хвост, которым виляет собака США", – подчеркивает автор.

Если Макрон настроен серьезно, он будет пытаться побудить Китай дистанцироваться от России в обмен на безопасное коммерческое присутствие в Европе. Однако Си Цзиньпин вряд ли публично отречется от Владимира Путина. Но Франция имеет идеальные возможности для осуществления геополитического поворота. Сейчас Париж является сильнейшим сторонником блокирования китайского импорта. И, наоборот, он находится в лучшем положении, чтобы предложить уступку в виде дальнейшего вхождения Китая.

Журналисты указывают, что Европа не может приветствовать уничтожение своей промышленности. Но ей нужны все зеленые технологии, которые она может получить. Например, даже если добавить самые страшные оценки китайского экспорта электромобилей к собственным мощностям ЕС, этого будет недостаточно для того, чтобы к 2030 году в Европе ежегодно регистрировалось около 10 миллионов новых автомобилей без вредных выбросов.

"Многие отвергнут большое соглашение между Китаем и ЕС как нереальное. Но было нереально ожидать, что Ричард Никсон нормализует отношения с Китаем Мао Цзэдуна, пока он этого не сделал; так же нереально было ожидать, что Михаил Горбачев демонтирует коммунизм в Европе, пока он этого не сделал. В этом и заключается смысл геополитической стратегии: менять реалии мира так, чтобы не быть парализованным ими", – заключает автор.

Визит президента Китая в Европу

Ранее УНИАН писал, что впервые за пять лет президент Китая Си Цзиньпин отправился в европейское турне, планируя посетить Францию, Сербию и Венгрию. Остановки, выбранные лидером Китая, вполне объяснимы, если смотреть с точки зрения Пекина. По стратегическим и экономическим причинам Китай очень хочет нарушить единство как НАТО, так и ЕС. Каждая из трех стран, которые посещает Си, рассматривается как потенциальный рычаг для расшатывания трещин на Западе.

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