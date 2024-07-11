Трюдо анонсировал новый пакет военной помощи Украине от Канады на $360 миллионов

Канадский лидер и президент Владимир Зеленский обсудили возможное обучение для украинских летчиков.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с президентом Владимиром Зеленским анонсировал дополнительный пакет военной поддержки на более чем $360 миллионов.

Как сообщает Офис президента, глава канадского правительства и Зеленский осудили ракетную массированную атаку РФ и удар по детской больнице "Охматдет". По словам Трюдо, Канада готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим.

"Для наших людей очень важно слышать это. Спасибо вам за помощь, за дополнительный оборонный пакет. Это усилит наших героев на поле боя", - отметил украинский лидер.

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Во время встречи политики также обсудили оборонные потребности Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей. Зеленский отметил необходимость расширения тренировочных миссий украинских пилотов.

"Стороны обменялись мнениями о возможности дополнительного обучения для украинских летчиков на канадских авиасимуляторах и проведения в Канаде одной из тематических встреч по итогам первого Саммита мира", - добавили в пресс-службе президента.

Война в Украине - помощь Канады

В июле министр обороны Канады Билл Блэр объявил о планах передать Украине более 2 тысяч избыточных невооруженных ракет CRV7 и перечень других видов вооружения.

Также сообщалось, что Канада предоставит Украине более 2,3 млн долларов на производство БпЛА и около 10 млн долларов на чешскую инициативу по производству и закупке снарядов.

Впоследствии Канада передала Украине четыре новые бронемашины собственного производства. Всего планируется передать 50 таких транспортных средств.

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