Митингующие предлагают отменить сомнительный тендер по визовым услугам и не допустить ухудшения условий трудоустройства для наших граждан.

Украинские трудовые мигранты требуют сохранить конкуренцию на рынке посредничества по трудоустройству в Польше. Такое обращение они передали представителям консульства Польши во Львове во время митинга против предоставления разрешения выдавать рабочие визы украинцам консорциума, куда входят фирмы по трудоустройству. По мнению митингующих, такое решение поставило бы все другие компании по трудоустройству в неконкурентные условия и предоставило большую рыночную власть определенным компаниям, которые имеют связи, по данным СМИ, с польской властью.

"Мы, участники митинга за права украинских трудовых мигрантов в Польше, который состоялся 8 июля 2021 года во Львове, выражаем обеспокоенность планами польского правительства привлечь к процессу выдачи рабочих виз для украинцев компаний по трудоустройству.

Такое решение несет существенные риски монополизации рынка услуг по посредничеству в поиске работы в Польше, ограничение свободного выбора предложений для трудовых мигрантов и ухудшения условий труда", - говорится в обращении.

"По официальным данным, в Польше зарегистрированы почти 750 тысяч иностранных рабочих. Из них примерно 75 процентов, или более полумиллиона, являются украинцами. С учетом их семей можно утверждать, что трудовая миграция в Польшу позволяет обеспечить деньгами для жизни миллионы украинцев. Поэтому вопросы трудоустройства касаются интересов значительного количества граждан Украины и не могут остаться без внимания общества и государственных органов власти", - отмечается в документе.

По мнению активистов, решение посольства Польши нанесет удар по конкуренции на рынке агентств по трудоустройству и приведет к его монополизации. Сейчас лицензии на посредничество в поиске работы в Польше имеет почти тысяча фирм из Украины. Это обеспечивает большое количество предложений и возможность свободного выбора лучших из них.

"Предоставление права одной компании присоединиться к процессу выдачи виз означает получение эксклюзивного доступа к личным данным украинских трудовых мигрантов и неограниченные возможности для недобросовестной конкуренции и получения значительной рыночной власти. Монополия приведет к ухудшению условий трудоустройства украинцев и повышению их расходов", - отметили авторы резолюции.

СМИ Польши и Украины пишут о недостаточной прозрачности тендера, нарушении законов ЕС по конкуренции и возможной коррупции.

"Мы убеждены, что Польша, как стратегический партнер Украины и проводник ее интересов в ЕС, должна показывать пример образцового проведения закупок за бюджетные средства по правилам ЕС и избегать малейших намеков на распределение государственного финансирования отдельным фирмам по предварительным договоренностям", - идет речь в обращении. Митингующие также предлагают "отменить сомнительный тендер визовых услуг и провести новый, гарантировать отсутствие конфликта интересов у участников нового конкурса, не допустить ухудшения условий трудоустройства для наших граждан".

"Ежегодно я получаю сотни обращений о нарушении прав трудовых мигрантов из Украины в Польше. Половина людей работают нелегально, получают заработную плату "в конвертах". Каждый год из Польши депортируют тысячи украинцев не по их вине", - подчеркнул правозащитник Тарас Франко.

Участница митинга Александра Сергина напоминает, что фирмы по трудоустройству не всегда работают честно, поэтому предоставить им право выдавать визы было бы рискованным.

"Услуги, которые должны официально платить в кассу, перепродают. Людей обманывают: знакомые уехали, отработали определенный срок, а им не заплатили - люди возвращались за свой счет и ничего не заработали. Делают документы, а потом оказывается, что они поддельные", - рассказала она.

По их мнению, тендер посольства Польши, в котором победили фирмы по трудоустройству, прошел непрозрачно.

"Чтобы не нарушались права трудовых мигрантов, все должно происходить прозрачнее, чем сейчас", - подчеркнула активистка.

Виктория Машталяр отметила явный конфликт интересов рекрутинговых компаний, которые могут обрабатывать информацию для виз.

"Получается, что визы будут выдавать людям из одних рук: где им хочется и как им хочется?" - сказала она. Кроме того, Виктория отметила, что трудовые мигранты обеспокоены публикациями о возможности несанкционированной утечки информации заробитчан.

"Я хочу работать на строительстве частных домов. Агентство по трудоустройству мне отказывает и посылает на клубнику", - отметил участник акции Александр Богдан. Он убежден, что агентства будут говорить жестче с украинскими трудовыми мигрантами, если получат право выдавать визы.

Митинг собрал почти 50 человек. Они скандировали лозунги "Нет монополии на трудоустройство!", "Защитите личные данные!" и "Польша - визы - стоп коррупция!". В руках люди держали плакаты "Визовый тендер для друга премьера?", "Трудовые мигранты не должны быть заложниками польских коррупционных сделок" и др.

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Автор: Григорий Бондарь