Развертывание миссии будет "значительно ускорено", если одна из соседних с Украиной стран ЕС предложит ее разместить у себя.

В рамках новой возможной тренировочной миссии для Вооруженных сил Украины (ВСУ) Европейский Союз может предложить обучение снайперов, саперов или офицеров.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой внутренний документ внешнеполитической службы ЕС.

Отмечается, что этот внутренний документ был распространен среди стран - членов ЕС. В нем в общих чертах описывается миссия, развернуть которую официально предложит представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Відео дня:

"После дальнейшего утверждения ВСУ и консультаций с партнерами, включая США и Великобританию, одна или несколько вышеупомянутых задач" могут быть поддержаны в рамках тренировочной миссии ЕС", – говорится в документе.

В случае принятия соответствующего решения о проведении тренировочной миссии она будет развернута на территории Украины.

Отмечается, что развертывание миссии будет "значительно ускорено", если одна из соседних с Украиной стран ЕС предложит ее разместить у себя.

Финансовую поддержку для доставки оборудования может выделить Европейский фонд мира (European Peace Facility).

Вас также могут заинтересовать новости: