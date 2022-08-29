Украинские власти уже изобрели определенную формулу, по которой могут выполнять свои обязательства и в период военных действий.

Продолжающаяся полномасштабная война против России не должна стать препятствием для начала переговоров о будущем членстве Украины в ЕС.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде".

"Это война, в которой украинская власть осталась полностью способной, полностью дееспособное правительство, вся вертикаль от региональной к центральной власти, парламент, все звенья государственного сектора, в том числе судебная система. Поэтому никаких преград относительно ведения переговоров нет", - пояснила Стефанишина.

Відео дня:

Она подчеркнула, что неопределенное положение экономики в условиях войны также не должно стать препятствием.

"Я возвращаюсь к тому, что мы берем инициативу в свои руки. Мы уже изобрели некую формулу, по которой мы можем выполнять свои обязательства и в период военных действий. Мы уже сформировали пакет необходимых законодательных актов и приняли решение, что некоторые из них будут вступать силу прямо во время периода военного положения, а некоторые – после завершения войны", - добавила вице-премьер.

По словам Стефанишиной, получение статуса кандидата стало началом пути Украины в ЕС.

"У нас жесткая позиция, которая заключается в том, что мы взяли инициативу в свои руки. Мы не ждем пока Европейский Союз нам расскажет, как дальше двигаться. Мы не хотим идти по следам последних стран расширения... Украина получила формальный статус лишь в июне, но до этого мы уже сделали очень много" - подытожила она.

Напомним, несколько ранее в правительстве назвали возможные сроки вступления Украины в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: