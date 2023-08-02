Сообщается, что обвинения экс-президенту США предъявлены в третий раз за последние четыре месяца.

Во вторник, 1 августа, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили уголовные обвинения в связи с его попытками отменить поражение на президентских выборах в 2020 году.

Как передает "Голос Америки", обвинения ему предъявлены в третий раз за последние четыре месяца в рамках расследования, которое ведет специальный прокурор США Джек Смит. Трампу предписано предстать перед федеральным судом в четверг, 3 августа.

Согласно обвинительному заключению, Трамп вступил в сговор с целью не позволить Конгрессу подтвердить победу Джо Байдена и таким образом лишил американцев законного права на честные выборы.

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Отмечается, что Трамп оказывал давление на официальные лица, заявляя о якобы широкомасштабных фальсификациях во время голосования. Как известно, 6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий США, чтобы помешать Конгрессу подтвердить победу Байдена.

Дональд Трамп - в чем еще обвиняют экс-президента США

Напомним, 10 июня прокуроры обнародовали обвинительное заключение в отношении Дональда Трампа по делу о незаконном хранении секретных документов. По версии следствия, Трамп забрал в свое имение в Мар-а-Лаго множество файлов и документов, которые остались у него со времен его пребывания на посту президента. Среди этих документов были и очень конфиденциальные.

На днях стало известно, что Трампу выдвинули новые обвинения в этом деле. Его дополнительно обвинили в том, что он попросил со своего камердинера Уолта Науту и менеджера по недвижимости Карлоса Де Оливейру уничтожить файлы, которые могут быть доказательствами в деле против него.

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