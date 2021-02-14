В январе источники CNN сообщали, что «Офис» будет заниматься помощью детям.

Супруга 45-го президента США Дональда Трампа Мелания сообщила об открытии своей организации — «Офиса Мелании Трамп».

Читайте такжеМелания Трамп отказалась приглашать жену Байдена в Белый домБывшая первая леди ретвитнула запись со страницы новой организации. Однако, пока не уточняется, чем будет заниматься «Офис».

«Мелания Трамп объявляет об открытии "Офиса Мелании Трамп"», - говорится в единственном сообщении на странице организации в Twitter.

Офис Мелании Трамп: что известно

В январе источники CNN сообщали, что «Офис» будет заниматься помощью детям и будет продолжением программы Be Best (занималась детским здоровьем, благосостоянием, безопасностью в интернете). По данным телеканала, штаб-квартира будет располагаться в городе Палм-Бич (штат Флорида), передает kommersant.

Трамп в конце января открыл «офис бывшего президента». Он занимается корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями 45-го президента.

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Автор: УНИАН