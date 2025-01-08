Так министры иностранных дел хотят продемонстрировать США "европейское единство", сообщили европейские дипломаты.

Главы МИД сразу трех европейских стран запланировали поездку в Вашингтон вскоре после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Так они хотят продемонстрировать Штатам "европейское единство", сообщает Politico со ссылкой на трех анонимных дипломатов ЕС.

Отмечается, что поездка министров иностранных Германии Анналены Бербок, Польши Радослава Сикорского и Франции Жана-Ноэля Барро все еще находится на стадии планирования. Дата визита в Вашингтон пока не определена.

Также источники рассказали журналистам, что к главам МИД Германии, Польши и Франции может присоединиться высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

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На совместной встрече Бербок, Сикорский и Барро заявили, что их страны готовы работать с администрацией Трампа, но опасаются таких шагов, как торговые пошлины или угроза аннексировать Гренландию.

Дональд Трамп - последние новости

Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый объяснил, что не так с заявлением будущего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что он сможет завершить войну в нашей стране за пол года. По его словам, говоря о "6 месяцах", новоизбранный президент США отвечал на вопрос о возможном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро спрогнозировали, может ли Трамп вторгнуться в Гренландию. Он считает, что ЕС не позволит республиканцу вторгнуться на остров.

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