Дональд Трамп может победить в президентских выборах и остаться на второй срок при условии победы в Аризоне, Пенсильвании и Джорджии.
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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани в эфире телеканала Fox News.
Макэнани допустила, что в Пенсильвании во время голосования могли быть фальсификации, но там у Трампа все равно "значительный перевес". Кроме того, пресс-секретарь Белого дома выразила уверенность в победе действующего президента США в Аризоне.
"Мы считаем, что путь (к победе, – УНИАН.) лежит через Аризону, Пенсильванию и при сохранении Джорджии, где мы лидируем", – сказала Макэнани.
Выборы в США: что известно
- По состоянию на утро 5 ноября кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену осталось набрать всего шесть голосов для победы на выборах президента США. Он набирает 264 голоса, в то время как у Дональда Трампа – 214 голосов.
- Итог президентской компании по сути зависит от результатов в штате Невада.
- УНИАН следит за результатами выборов в США: онлайн-трансляция постоянно обновляется.
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