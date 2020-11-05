Пресс-секретарь Белого дома заявила, что "значительный перевес" у Трампа в Пенсильвании. Также она допустила, что в штате могли произойти фальсификации во время голосования.

Дональд Трамп может победить в президентских выборах и остаться на второй срок при условии победы в Аризоне, Пенсильвании и Джорджии.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани в эфире телеканала Fox News.

Макэнани допустила, что в Пенсильвании во время голосования могли быть фальсификации, но там у Трампа все равно "значительный перевес". Кроме того, пресс-секретарь Белого дома выразила уверенность в победе действующего президента США в Аризоне.

"Мы считаем, что путь (к победе, – УНИАН.) лежит через Аризону, Пенсильванию и при сохранении Джорджии, где мы лидируем", – сказала Макэнани.

Выборы в США: что известно

По состоянию на утро 5 ноября кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену осталось набрать всего шесть голосов для победы на выборах президента США. Он набирает 264 голоса, в то время как у Дональда Трампа – 214 голосов.

Итог президентской компании по сути зависит от результатов в штате Невада.

УНИАН следит за результатами выборов в США: онлайн-трансляция постоянно обновляется.

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Автор: Ольга Робейко