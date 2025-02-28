В Белом доме говорят, что окончательное решение - за украинской стороной.

Президент США Дональд Трамп еще допускает подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной, но "все зависит" от украинцев, сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Как пишет агентство, Трамп почувствовал "неуважение" из-за "риторики и поведения" Зеленского, но он якобы "не исключает договоренности с Зеленским", сказал чиновник.

Впрочем, отмечается, именно украинская сторона должна принять окончательное решение о дате подписания соглашения, "пока Зеленский еще в стране".

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Визит Зеленского в США: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля во время визита Зеленского в Вашингтон между президентами Украины и США, а также вице-президентом США в прямом эфире возникла ожесточенная перепалка, которая закончилась тем, что украинский президент уехал из Белого дома.

После этого Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете". И добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".

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