В частности, Камалу Харрис избиратели считают более честной.

Камала Харрис имеет очевидное преимущество над Дональдом Трампом по нескольким лидерским качествам, пишет AP со ссылкой на опрос Центра исследований связей с общественностью Associated Press-NORC.

В частности, избиратели считают, что Харрис больше соответствует нормам демократии, а также она является более дисциплинированной. Кроме того, они считают ее более честной, чем Трамп, а также отмечают, что она беспокоится об обычном населении.

В то же время, результаты опроса относительно того, кого американцы считают более сильным лидером, разделились примерно поровну. Так же как относительно того, кто по мнению американцев способен справиться с кризисными вызовами.

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Издание со ссылкой на опрос отмечает, что Харрис "несет себе часть того же багажа, который отягощал президента Джо Байдена". В то же время, если сравнивать Харрис с Трампом, то, по мнению американцев, она имеет определенные преимущества.

"Американцы примерно поровну разделены между тем, кто, по их мнению, более способен победить в ноябре - Трамп или Харрис. В июле, до того, как Байден выбыл из гонки, только 2 из 10 американцев считали, что он более способен победить, тогда как в отношении Трампа так считали примерно вдвое больше", - отмечает AP.

Выборы в США: важные новости

Накануне кандидаты в президенты США вице-президент Камала Харрис и экс-глава страны Дональд Трамп наконец договорились о проведении дебатов. Местом проведения станет телеканал ABC, а датой определили 10 сентября.

Между тем западные СМИ сообщают, что предвыборная кампания Камалы Харрис в июле собрала 310 миллионов долларов, что значительно превосходит средства, собранные конкурентами из лагеря Дональда Трампа.

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