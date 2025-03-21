Трамп должен реалистично взглянуть на то, что США могут получить в обмен на нормализацию отношений с Россией, отметил дипломат.

Правитель России Владимир Путин не откажется от лидера Китая Си Цзиньпина ради президента США Дональда Трампа, который непредсказуем и не будет у власти через четыре года. Такое мнение высказал экс-посол США в Украине, сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества при Стэнфордском университете Стивен Пайфер в колонке на The Hill.

По его словам, некоторые предполагают, что у Трампа есть геополитический мотив для сближения США с Россией, которое последние пять недель наблюдает весь мир:

"Бросая Украину под автобус и меньше взаимодействуя с союзниками США в Европе, он стремится сблизиться с Путиным и отдалить его от председателя КНР Си Цзиньпина. Если это правда, администрация Трампа грубо неправильно понимает отношения Путина и Си. Они объявили о партнерстве "без ограничений". Россия Путина зависит от Китая. Он не откажется от Си ради Трампа".

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Пайфер уверен, что, если Вашингтон последует по такому курсу, это приведет к предсказуемому результату.

"Через пару лет Соединенные Штаты столкнутся с тандемом Китая и России, но с меньшим количеством союзников и друзей. Если Трамп оставит Европу на произвол судьбы с Россией, он вряд ли сможет ожидать, что европейцы откликнутся на просьбы Америки о поддержке в отношениях с Китаем", - предупредил экс-посол.

Другими целями Трампа могут быть попытка установить контроль над ядерными вооружениями и их распространении, а также возобновление экономических отношений, добавил Пайфер.

"Трамп должен реалистично взглянуть на то, что США могут получить в обмен на нормализацию отношений с Россией. В краткосрочной перспективе конкретные результаты выглядят в лучшем случае скудными, в худшем - иллюзорными. Они вряд ли оправдывают отход США от Украины и Европы", - констатировал дипломат.

Напомним, ранее в Newsweek предположили, что политика Трампа по тарифам и по Украине может "подружить" Китай с Европой.

Отмечалось, что увеличение пошлин со стороны США усилили сомнения в Европе относительно надежности Америки, предоставив Китаю дополнительные возможности. Наблюдатели предположили, что эти шаги позволят Китаю расширить свое глобальное влияние.

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