Стивен Коткин рассказал о том, что сейчас происходит и о реакции как в США, так и в России.

У Кремля на протяжении около 300 лет стратегия всегда заключалась в том, что Запад должен ослабнуть, быть разрушенным и рухнуть, заявил историк и московский корреспондент, освещавший эпоху Горбачева-Ельцина для Washington Post, Стивен Коткин.

"Это и есть российская большая стратегия. В России все плохо. Там ужасно. Но, если Запад рухнет — если Запад сам себя победит, если он ослабит свои собственные институты и силы, — тогда Россия будет в порядке. Вот чего стоит опасаться, вот о чем вы говорите: что [президент США Дональд] Трамп делает работу за [кремлевского диктатора Владимира] Путина", - отметил он в интервью The New Yorker.

Он считает, что это может быть правдой, но Коткин лично бы не променял американскую мощь на российскую в любом измерении. И не стал бы менять американскую политическую систему на политическую систему оккупантов, потому что избиратели в США наказали демократов на прошлых выборах — и сильно.

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Историк утверждает, что они (американские избиратели) накажут любого другого, кто окажется некомпетентным, кто не сможет выполнять свои обещания, кто разрушит западные институты, экономику, вызовет инфляцию в стране и обрушит фондовый рынок.

"Американцы ненавидят войну, но еще больше они ненавидят проигрывать в войне. Так что Трамп играет с огнем", - подчеркивает Коткин. Кроме того, он видит, что население РФ надеется на окончание войны. Россия, по словам эксперта, потеряла 700 тысяч человек (убитыми и ранеными), не добившись ничего за два с лишним года после того, как оккупантам пришлось бежать из-под Харькова.

При этом он признает, что Украине не нужны танки Abrams, F-16, а нужны 500 тысяч молодых бойцов. Однако у России тоже есть проблемы в количестве военных.

"Им нужно либо заставить Украину капитулировать, чего она решительно не делает, либо заставить других принудить Украину к капитуляции, а я не думаю, что кто-то способен на это. Так что Россия находится в режиме ожидания. Путин готов идти до конца, но российское общество — возможно, нет", - заявил Коткин.

Журналист считает, что с самого начала главной проблемой было предположение, что Украина сможет победить исключительно на поле боя, вместо того чтобы оказать политическое давление, чтобы добиться выгодного для себя перемирия — такого, при котором она сохранит свой суверенитет, защищенный в битве за Киев, и сможет вложиться в восстановление, выбрав путь, схожий с южнокорейским после перемирия в Корейской войне.

Другие новости в контексте подготовки к окончанию войны

Ранее УНИАН сообщал, что соратник Трампа призвал возобновить помощь Украине. "Если мы выключим Украину, это будет хуже, чем Афганистан. Я не думаю, что президент Трамп имеет желание это делать. Пока мы не прекратим огонь, я бы дал Украине то, что ей нужно в плане разведки и вооружения для самозащиты", - заявил Грэм.

Кроме того, Украина рискует потерять главный козырь на предстоящих переговорах. Ситуация в Курской области стремительно ухудшается для Украины.

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