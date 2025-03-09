Линдси Грэм считает, что помощь должна сохраняться до конца войны.

США стоит как можно скорее возобновить военную помощь Украине и сохранять ее до прекращения боевых действий. Потому что падение Украины будет иметь худшие последствия, чем падение прозападного правительства в Афганистане в 2021 году. Об этом в интервью Fox News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Политик выразил обеспокоенность из-за остановки поставок американского оружия и разведывательных данных в Украину после ссоры Зеленского с Трампом.

"Если мы выключим Украину, это будет хуже, чем Афганистан. Я не думаю, что президент Трамп имеет желание это делать. Пока мы не прекратим огонь, я бы дал Украине то, что ей нужно в плане разведки и вооружения для самозащиты", - заявил Грэм.

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Вместе с тем сенатор заявил, что на следующей неделе будут представлены дополнительные санкции против российской банковской системы и энергетического сектора, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

"Однако без предоставления Украине необходимого вооружения эти переговоры не будут иметь смысла. Нельзя помочь в разрешении конфликта, если не обеспечить Украину разведданными и ресурсами для обороны, пока продолжаются боевые действия. Надеюсь, что на следующей неделе мы получим четкое видение со стороны Украины относительно того, каким должно быть завершение войны, и начнем работать над ее прекращением", - заявил Грэм.

Остановка американской помощи Украине

Как писал УНИАН, на этой неделе США остановили предоставление Украине всей военной помощи, включая предоставление разведывательной информации. Перед тем Трамп заявил, что Украина не хочет заканчивать войну, потому что чувствует себя сильной благодаря американской помощи.

Позже Трампа заявил, что США могут полностью самоустраниться от российско-украинской войны, если Киев не продемонстрирует стремление к миру.

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