Кремль пытается преуменьшить вероятность того, что за нападениями в Дагестане на этой неделе стоят исламистские боевики, отвлекая внимание от растущей уязвимости внутри страны.

В российском регионе Дагестан в воскресенье произошла стрельба, атаковали синагогу, две православные церкви, а также полицейских, в результате погибли шестнадцать сотрудников правоохранительных органов, православный священник и несколько гражданских. Однако Кремль постарался преуменьшить вероятность того, что за этим стоят исламистские боевики, пишет Newsweek.

"Попытки отвлечь внимание от возможной связи могут намекать на растущую уязвимость президента Владимира Путина, чье внимание и ресурсы сосредоточены на войне в Украине и тех, кто противостоит ей внутри России", - пишет издание.

Связанные с Кремлем политики бездоказательно утверждают, что нападения были организованы "врагами" из-за рубежа, а именно спецслужбами Украины и НАТО, хотя сам Путин напрямую не высказывался по поводу нападений.

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Как отмечает Newsweek, точно такая же версия использовалась всего несколько месяцев назад, во время теракта в "Крокус Сити Холле" под Москвой, в результате которого погибли более 140 человек, при том что ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Исламское государство".

Вместо того чтобы расследовать, как российские спецслужбы могли пропустить атаку такого масштаба, Москва сразу же обвинила Киев и его западных союзников в помощи в ее организации. Такие обвинения подкрепляют публичный нарратив Кремля о том, что Запад представляет собой самую большую экзистенциальную угрозу безопасности простых россиян, говорится в статье.

По словам директора отдела исследований международной безопасности Королевского института объединенных служб Нила Мелвина, два крупных теракта, произошедшие за такое короткое время, "заставляютт задуматься о том, не отвлекла ли война на Украине Кремль от того, что происходит внутри России".

Мелвин добавил, что возобновление насилия в Дагестане на этой неделе представляет собой угрозу региональной стабильности на Северном Кавказе и заявлениям Путина о восстановлении там порядка.

Ситуация в на Северном Кавказе накаляется

Дагестан - это преимущественно мусульманский регион России на Северном Кавказе. Экстремистское насилие возросло там в начале 2000-х годов после двух войн, которые российские войска вели в соседней Чечне. Эти конфликты позволили Путину заявить, что он принес мир и стабильность в неспокойный регион, и укрепить свой имидж гаранта безопасности России, отмечает Newsweek.

"Но в последнее время Дагестан, как и другие регионы, где проживают этнические меньшинства, принял на себя основную тяжесть иногда непопулярных усилий Путина по мобилизации мужчин для войны в Украине", - говорится в статье.

По словам Майкла Кларка, профессора военных исследований в Королевском колледже Лондона, в прошлом Кремль обвинял "международный терроризм" и "джихадизм" в новых вспышках насилия на российском Кавказе. Однако с 2022 года Кремль "прилагает все усилия, чтобы внушить, что эти нападения каким-то образом инспирированы извне, и, в частности, что они ведут в Киев, пусть и с натяжкой", - сказал он.

"Примечательно, что после воскресного теракта российские государственные СМИ сообщили, что местный чиновник Магомед Омаров был освобожден от должности и исключен из правящей партии "Единая Россия". В этих сообщениях утверждалось, что сын и племянник Омарова принимали участие в нападениях. Если эти обвинения окажутся правдой, они поставят Кремль перед неудобными вопросами", - пишет Newsweek.

Теракты в России

Накануне в Дагестане вспыхнули уличные бои между террористами и полицией. В частности, в Махачкале неизвестные открыли огонь из автоматов по синагоге, а затем вступили в перестрелку с полицейскими. В синагоге произошел пожар. Кроме того, сообщалось, что атакованы две православные церкви. По данным росСМИ, были ликвидированы шесть боевиков и более 15 полицейских.

CNN отмечал, что после того, как в РФ произошли два масштабных теракта в течение трех месяцев, репутация правителя России Владимира Путина как лидера, способного гарантировать порядок в огромной стране, пошатнулась.

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