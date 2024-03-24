Заявление сделал премьер-министр.

После теракта в Москве Франция "поднимает" план Vigipirate (систему оповещения национальной безопасности) на высший уровень - "экстренную атаку".

Как сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь в микроблоге X (ранее - Twitter), такое решение было принято на заседании Совета национальной обороны и безопасности Франции, которое созвал президент Эммануэль Макрон в Елисейском дворце.

"Учитывая то, что ответственность за нападение взяло на себя Исламское государство, а также угрозы, стоящие перед нашей страной, мы решили поднять уровень "Вигипират" до самого высокого: чрезвычайная атака", - добавил Атталь.

Теракт в Москве: последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 марта в подмосковном Crocus City Hall открыли огонь по людям. Вооруженные люди расстреляли посетителей, после чего подожгли здание.

По последним данным, погибли по меньшей мере 137 человек, 182 получили ранения и травмы. В Соединенных Штатах Америки считают, что за атакой стоит ИГИЛ, СМИ пишут, что они предупреждали РФ о подготовке теракта.

Несмотря на это, российская пропаганда пытается обвинить в причастности Украину. Путин заявил, что террористов якобы задержали на пути к украинской границе.

В то же время посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, что спецслужбы помогали РФ поймать подозреваемых, которые могли планировать побег через беларуско-российскую границу.

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