Путин - государственный террорист, который не стесняется лгать родственникам жертв теракта в "Крокусе".

Ужас, горе, сострадание - такими должны быть чувства после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве. Но российский диктатор Владимир Путин использует убитых для своей войны против Украины и Запада.

Хотя террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт, он пытается свалить вину за бойню на Украину, пишет главный редактор BILD Марион Хорн о теракте в "Крокусе".

Главред издания отметила, что Путин делает оружие из жертв и страданий их родственников, чтобы применить еще больше насилия в Украине и в своей собственной стране.

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"Путин был глубоко унижен терактом. В конце концов, как это может быть, чтобы в его империи с "силовиками" террористы с автоматами могли убить более 100 человек в концертном зале и беспрепятственно скрыться?", - задалась вопросом журналист.

Хорн выразила уверенность, что Путин попытается отвлечь внимание от этого позора с помощью еще больших репрессий и чисток у себя дома и еще большим военным насилием в Украине.

"Тот, кто хочет поговорить с Путиным о прекращении огня и "замораживании" [конфликта], должен понимать, что с человеком, совершившим насилие, трудно говорить об отказе от насилия. Путин - государственный террорист. Он даже не стесняется лгать родственникам жертв террора в целях своей пропаганды", - подчеркнула Хорн.

Теракт в Москве

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" неизвестные открыли стрельбу по людям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате этого теракта погибли более 100 человек.

Через сутки Путин обратился к россиянам и заявил, что в теракте в "Крокусе" виновна Украина. Он сказал, что РФ задержала по этому делу 11 человек, которые якобы пытались после теракта бежать в Украину.

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