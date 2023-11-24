Сын российского топ-пропагандиста Артема Шейнина Дмитрий живет в США.
В соцсетях Дмитрия Шейнина говорится, что он проживает в американском городе Нэшвилл. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить". По его данным, Шейнин-младший на протяжении последних лет проводил время на американской территории, пока его отец-пропагандист рассказывал, что "США во многом извращают американскую мечту, о которой принято снимать фильмы".
На канале также говорится, что Дмитрий Шейнин получил высшее образование в швейцарской Люцерне - учился в школе гостиничного бизнеса.
По сведениям журналистов, РФ хочет покинуть внук советской космонавтки и путинистки Валентины Терешковой. "Алексей Терешков очень хочет жить в Бергамо, Италия. Так и пишет в своем ВК (запрещенная в Украине соцсеть "ВКонтакте", - Ред.). Правда, судя по фото, он все еще в России", - подчеркивается в сообщении.
Внук космонавтки указал такой статус в соцсети: "Catch me if you can (поймай меня, если сможешь, - Ред.)".
Интересные новости России - сегодня это стоит знать
Ранее стало известно, что в Европе училась и жила дочь пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова - Елизавета. Девушка регулярно хвасталась роскошной жизнью и путешествиями, а вернулась в РФ только тогда, когда в ЕС против нее ввели санкции.
Потом Песков утверждал, что его дочь "никогда не была ребенком-мажором" и якобы в Европе во время учебы жила "бедно, в спартанских условиях".