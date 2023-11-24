Внук Терешковой хочет попасть в одну из европейских стран, но пока еще находится в России, выяснили журналисты.

Сын российского топ-пропагандиста Артема Шейнина Дмитрий живет в США.

В соцсетях Дмитрия Шейнина говорится, что он проживает в американском городе Нэшвилл. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить". По его данным, Шейнин-младший на протяжении последних лет проводил время на американской территории, пока его отец-пропагандист рассказывал, что "США во многом извращают американскую мечту, о которой принято снимать фильмы".

На канале также говорится, что Дмитрий Шейнин получил высшее образование в швейцарской Люцерне - учился в школе гостиничного бизнеса.

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По сведениям журналистов, РФ хочет покинуть внук советской космонавтки и путинистки Валентины Терешковой. "Алексей Терешков очень хочет жить в Бергамо, Италия. Так и пишет в своем ВК (запрещенная в Украине соцсеть "ВКонтакте", - Ред.). Правда, судя по фото, он все еще в России", - подчеркивается в сообщении.

Внук космонавтки указал такой статус в соцсети: "Catch me if you can (поймай меня, если сможешь, - Ред.)".

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Ранее стало известно, что в Европе училась и жила дочь пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова - Елизавета. Девушка регулярно хвасталась роскошной жизнью и путешествиями, а вернулась в РФ только тогда, когда в ЕС против нее ввели санкции.

Потом Песков утверждал, что его дочь "никогда не была ребенком-мажором" и якобы в Европе во время учебы жила "бедно, в спартанских условиях".

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