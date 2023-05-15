Глава государства встретится с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Лондон (Великобритания). Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Сегодня - Лондон. Великобритания - лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями", - сообщил глава государства.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в Лондоне состоятся важные встречи.

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"Работаем над укреплением обороны Украины и поддержкой нашего движения в НАТО", - подчеркнул Ермак.

Недавние визиты Зеленского - что известно

Как сообщал УНИАН, Зеленский в последние дни посетил Рим, Берлин и Париж.

В Италии 13 мая Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони и Папой Римским Франциском. Президент заявил, что во время его визита в Италию удалось достичь важных решений по защите украинского неба.

В Германии в воскресенье Зеленский провел встречи с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Зеленский отметил, что именно сейчас время, чтобы уже в этом году мы отмечали завершение этой войны и что уже в этом году можем сделать поражение агрессора необратимым.

Канцлер Германии Шольц объявил о новом большом пакете военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 2,7 миллиарда евро. В том числе-боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

Зеленский во время своего визита в Германию отметил, что вопрос предоставления Украине истребителей является непростым, однако, по его мнению, создание "коалиции истребителей" все же будет успешным.

Во Франции 14 мая Зеленский встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Приоритетным стал вопрос предоставления Францией военной помощи Украине. В частности, внимание уделили первоочередным потребностям Украины для укрепления обороноспособности и защиты украинского неба.

В совместной декларации Украины и Франции по итогам встречи Зеленского и Макрона было сказано, что Франция предоставит Украине десятки бронированных машин легких танков, в частности AMX-10RC.

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