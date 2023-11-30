Ключевые элементы предлагаемого пакета - косвенный запрет на импорт российских алмазов и изменения в том, как лучше реализовать ограничение цен на российскую нефть.

Страны ЕС сопротивляются части последнего предложенного Комиссией пакета санкций в отношении России, а именно так называемого "пункта о запрете России", ответных финансовых ограничений и введения санкций в отношении товаров для личного пользования, сообщили шесть источников издания Reuters.

Пакет, который станет 12-м пакетом мер блока с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года, также направлен на закрытие дополнительных лазеек в обходе санкций.

Однако некоторые государства-члены, источники которых отказались назвать, говорят, что новое предложение заходит слишком далеко и будет иметь неприятные последствия для глобальной торговли ЕС и, в конечном итоге, не достигнет своих целей.

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На встрече послов на этой неделе страны заявили, что статья 12G предложения, получившего название "Положение о запрете России", потенциально может создать хаос для европейских компаний во всем мире, сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений.

По словам источников, в соответствии с предложениями, озвученными на встрече, экспортеры ЕС будут вынуждены ввести запрет на реэкспорт в Россию всех товаров, включенных в список таможенных кодов Комиссии, который охватывает больше предметов повседневного использования, чем товары военного назначения.

"Малому предпринимателю в Бразилии придется выполнять контракты в такой сложной системе... обсуждение должно быть сосредоточено на очень важных товарах", - сказал один из источников.

В версии предложения во вторник, по словам трех источников, было сделано еще одно дополнение, исключающее использование санкционированных товаров для личного пользования из этого последнего пакета, поскольку это стало источником злоупотреблений на границах России и ЕС с момента вступления в силу предыдущих пакетов.

При пересечении границы с Россией гражданами любой национальности пограничники изымают личные вещи, которые можно было бы перепродать. Они оправдывают свои действия санкционным списком товаров, которые могут быть использованы в качестве "потенциального дохода" для России.

Хотя Комиссия ЕС признала, что это происходит с дорогостоящими товарами, такими как автомобили, два источника сообщили, что такие предметы, как зубная паста, также были конфискованы, что привело к попытке предусмотреть положения для предметов личного пользования.

Один источник сообщил, что большинство стран на встрече послов блока из 27 членов не поддержали предложенные меры, которые потребуют разрешения ЕС для "любого перевода средств" российским юридическим лицом или гражданином России, проживающим в России, из ЕС, критикуя их. Другой источник сообщил, что "многие" страны возражали.

Ключевые элементы предлагаемого пакета - косвенный запрет на импорт российских алмазов и изменения в том, как лучше реализовать ограничение цен на российскую нефть, установленное "Большой семеркой" (G7), - не обсуждались активно, поскольку блок ожидает технических указаний G7, которые ожидаются в течение недели.

Что касается нефти, ЕС и G7 пытаются ужесточить торговлю российской нефтью ниже установленного ценового предела в 60 долларов за баррель. Западные страны заявили, что, хотя какое-то время это работало, доходы России от нефти росли благодаря растущему "теневому флоту" танкеров, состоящему из стареющих западных судов.

ЕС хочет добавить некоторые металлопродукцию и сжиженный газ в свой список запрещенных продуктов в 12-м пакете. Первоначально предложение предусматривало 3-месячный период свертывания производства для этих позиций, но для некоторых изделий из железа и сжиженного газа последняя версия предлагаемого пакета продлила свертывание до одного года.

Санкции против РФ - детали

Евросоюз намерен добавить в 12-й пакет санкций дополнительные ограничения против лиц и организаций, участвовавших в захвате активов европейских компаний в России. До сих пор Брюссель не наказывал тех, кто заработал на конфискации, но это изменится, если страны ЕС одобрят последние предложения Еврокомиссии.

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