Вскрытие подтвердило, что мужчина совершил суицид.

Судмедэксперты назвали причину смерти основателя компании McAfee и создателя одноименного популярного антивируса Джона Макафи в испанской тюрьме.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на испанские издания.

Вскрытие подтвердило, что мужчина совершил суицид. По словам адвоката Хавьера Вильяльбы, вдова Макафи уже потребовала провести повторное независимое вскрытие.

Напомним, бизнесмена обнаружили мертвым в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне 23 июня. Позже выяснилось, что он оставил послание на случай своей смерти: в нем говорилось, что он не собирается совершать суицид. Вдова Макафи обвинила в его кончине власти США.

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Кто такой Джон Макафи

Уроженец английского графства Глостершир Макафи был яркой и неоднозначной фигурой в IT-мире. В первую очередь он был знаменит тем, что его компания первой в мире выпустила программу-антивирус для коммерческого использования.

Успех McAfee VirusScan помог дать толчок для развития других компаний в этой сфере, чья суммарная стоимость исчисляется сегодня сотнями миллиардов долларов.

Макафи основал компанию, названную в свою честь, в конце 1980-х, а в 2010 году продал ее корпорации Intel за $7,6 млрд.

В течение своей жизни он дважды пытался стать кандидатом в президенты США от Либертарианской партии.

Макафи задержали в октябре 2020 года в аэропорту Барселоны по запросу США, когда он собирался сесть на самолет, направляясь в Стамбул.

Обвинения в адресс Макафи

По версии прокуратуры США, Макафи не подавал налоговые декларации в 2014-2018 годах, несмотря на значительные доходы от консультаций, докладов и продажи телеправ на документальный фильм о его жизни. За это время он заработал порядка $10 млн, считает следствие.

Джону Макафи грозило до 30 лет лишения свободы.

Кроме того, Макафи обвинялся в манипуляциях с курсами криптовалют, на чем он вместе с сообщником, предположительно, заработал около $13 млн. Сам предприниматель отрицал обвинения и называл их политически мотивированными.

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Автор: Денис Прядко