Сверхдержав без союзников не бывает, а Трамп делает все возможное, чтобы никто не хотел быть союзником Америки.

То, как закончится война в Украине, в значительной степени определит глобальную архитектуру международных отношений и статус самих США в мире. Дональд Трамп ошибается, когда считает полезным везде искать прямую финансовую выгоду для Америки. Об этом на страницах Bloomberg пишет колумнист Хэл Брэндс, почетный профессор Школы передовых международных исследований в Университете имени Джона Хопкинса (США).

Он отметил, что стремление Трампа перевести отношения США с союзниками на "прагматические рельсы" не только дестабилизирует всю систему глобальной безопасности, но и лишает саму Америку части ее влияния в мире.

По мнению Брэндса, Трамп хочет сосредоточить усилия США на противостоянии с Китаем, для чего ему нужен мир в Европе любой ценой (пусть и за счет Украины). При этом он будет добиваться по возможности развода Москвы с Пекином, если надо, признав Украину зоной влияния РФ. В эту же логику вписывается принуждение Европы к усилению собственной обороны и снятие этого бремени с США - все ради переориентации Вашингтона на Азию.

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При этом Трамп считает, что он избавляет внешнюю политику США от морализаторства в пользу чистого прагматизма. Этим объясняется, например, его нежелание осуждать Путина как агрессора, потому что, как считает Трамп, это все равно не изменит жестких реалий на поле боя.

Однако Брэндс видит такую стратегию Трампа ошибочной и вредной для всех. Во-первых, огромное значение будет иметь то, как закончится война в Украине. По его мнению, плохая сделка без гарантий безопасности для Украины, достигнутая путем сокращения поддержки Киева со стороны США вместе с быстрым выводом войск США из Европы, может просто проложить путь к большей агрессии Путина.

Во-вторых, по мнению аналитика, Трамп ошибается, думая, что быстрое окончание войны в Украине и перезагрузка отношений с Россией может ослабить связи Москвы с Пекином. Ведь Путин и китайский лидер Си Цзиньпин являются единомышленниками во враждебности к существующему миропорядку. Зато, испортив отношения США с Европой, Трамп поставит Америку в более слабую позицию в противостоянии с Ираном и Китаем.

"Альянсы Америки дают ей большое влияние во многих вопросах, от сохранения международного превосходства доллара до противостояния иранской ядерной программе. Сверхдержава без друзей уже не будет такой "сверх", - пишет Брэндс.

Также аналитик считает ошибкой Трампа его убеждение, что принципы в международной политике являются бессмысленными.

"Поддержка принципа недопустимости завоевания, принципа сдерживания и осуждения завоевателей лежит в основе нашей чрезвычайно мирной, процветающей эпохи после 1945 года. Широко распространенное мнение о том, что США выступают за что-то, что выходит за рамки собственного обогащения, давно помогает им привлекать союзников и партнеров по всему миру", - отмечает обозреватель.

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, мирный план Трампа для Украины изначально шел по следам печально известных Минских соглашений, а потому был обречен на провал. Как отмечают аналитики, идея о том, что сначала нужно прекратить огонь, а потом договариваться о полноценном мире, уже дважды не сработала на Донбассе.

Также мы рассказывали, что Трамп активно угрожает и даже пытается вводить большие пошлины на импорт из других стран, аргументируя это стремлением защитить внутреннего производителя. Он даже надеется, что пошлины как-то могут остановить поток контрабанды наркотиков в Америку. Однако эксперты отмечают, что пошлины не помогут одновременно достичь всех целей, которые озвучил Трамп. Более того, многие из его заявлений противоречат друг другу.

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