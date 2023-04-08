На фоне обострения отношений с Ираном Пентагон решил показать мышцы.

Пентагон поставил на боевое дежурство в районе Персидского залива атомную подводную лодку, способную нести ядерные ракеты. Об этом заявил в субботу спикер 5-го флота США, базирующегося в регионе, командер Тимоти Хокинс, пишет Apnews.

По его словам, атомная подводная лодка, которая постоянно базируется в Кингс-Бей, штат Джорджия, в пятницу прошла через Суэцкий канал.

"Она способна нести до 154 крылатых ракет "Томагавк" и будет развернута в составе 5-го флота США для обеспечения региональной безопасности и стабильности на море", — заявил Хокинс.

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Издание отмечает, что переброска в регион атомного ракетоносца, вероятно, является демонстрацией силы для Ирана, отношения с которым у США очень напряженные.

"Военно-морской флот [США] редко признает местонахождение или дислокацию подводных лодок", – пишет Apnews.

5-й флот США отвечает за безопасность Ормузского пролива – ворот в Персидский залив, через которые проходит 20% мировых поставок нефти.

Американо-иранское противостояние

В марте иранские силы нанесли удар по американской военной базе в Сирии. В результате погиб один американский военнослужащий, еще пятеро были ранены. Удар нанесли, предположительно, с помощью беспилотника.

В ответ американцы нанесли свой воздушный удар по иранским военным базам в регионе. Били из артиллерии, самолетов и ударных вертолетов. Байден пообещал, что иранские провокации не заставят США уйти из региона.

На фоне этого противостояния стало известно, что Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия. По словам главы американского Генштаба Марка Милли, Иран может изготовить действующее ядерное оружие в течение нескольких месяцев.

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