Поддерживаемые Ираном боевики обстреляли базу США в Сирии, в результате удара погиб один американский военнослужащий, еще пятеро ранены. Вашингтон ответил ударом по иранским наемникам, пишет Reuters.
Представитель Пентагона уточнил в комментарии журналистам, что в одну из баз на востоке Сирии попало еще и около восьми ракет, ведется работа по оценке жертв и ущерба.
Business Insider, в свою очередь, пишет, что во время атаки на территории базы США не сработала должным образом система ПВО Avenger. Неизвестно, знали ли боевики об этом.
Предполагается, что террористы задействовали иранский дрон-камикадзе с барражирующим боеприпасом на малой высоте.
Отдельно сообщается, что это редкий случай, когда вследствие атак группировок, связанных с Ираном, есть жертвы со стороны США.
Позже Пентагон опубликовал заявление об акте возмездия. По словам министра обороны США Ллойда Остина, ответные удары были нанесены по указанию Байдена и нацелены на объекты, используемые группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
"Воздушные удары были нанесены в ответ на сегодняшнее нападение, а также на серию недавних нападений на силы коалиции в Сирии группами, связанными с КСИР. Ни одна группировка не будет безнаказанно наносить удары по нашим войскам", - говорится в заявлении Остина.
Американцы совершили "налет" на проиранских боевиков с помощью боевых самолетов, боевых вертолетов AH-64 Apache и артиллерии.
Атаки на американские войска в Сирии – что известно
Атаки боевиков на американские войска в Сирии - обычное дело. По оценкам Пентагона, с 2021 года поддерживаемые Ираном группировки осуществили 78 атак на американские войска в стране.
У американских военных в Сирии находится более 900 военнослужащих и еще сотни подрядчиков, которые работают с курдскими боевиками, чтобы гарантировать, что "Исламское государство", которое контролировало большую часть Сирии и Ирака в 2014 году, не сможет восстановить себя.
Хотя "Исламское государство" было вытеснено с большей части его территории, очаги террористических группировок все еще существуют и продолжают атаковать силы коалиции.
Развертывание войск США, которое бывший президент Дональд Трамп почти прекратил в 2018 году, прежде чем смягчить свои планы вывода, является пережитком более крупной глобальной войны с терроризмом, которая когда-то включала войну в Афганистане и гораздо более масштабное развертывание американских войск в Ираке.