США выступают против попыток Великобритании и Франции осудить Иран на заседании Совета государств-членов Международного агентства по атомной энергии.

Администрация Байдена давит на европейских союзников, чтобы они отказались от планов осудить Иран за прогресс в его ядерной программе. Вашингтон стремится предотвратить эскалацию напряженности в отношениях с Тегераном накануне осенних президентских выборов в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, участвующих в обсуждении.

Отмечается, США выступают против попыток Великобритании и Франции осудить Иран на заседании Совета государств-членов Международного агентства по атомной энергии в начале июня. Соединенные Штаты Америки нажали на ряд других стран, чтобы они воздержались при голосовании, заявив, что именно так поступит Вашингтон. В то же время американские чиновники отрицают лоббирование против резолюции.

По словам журналистов, разногласия появляются на фоне углубления беспокойства западных чиновников относительно ядерной деятельности Ирана. По данным МАГАТЭ, Иран имеет достаточно высокообогащенного расщепляющегося материала для трех ядерных боезарядов. Некоторые американские чиновники заявляют, что опасаются, что Иран может стать более нестабильным, поскольку страна приближается к выборам нового лидера после гибели президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе. Администрация Байдена уже давно заявляла, что ищет дипломатическое решение по иранской ядерной программе.

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Европейские дипломаты предупреждают, что бездействие подорвет авторитет МАГАТЭ, которое следит за нераспространением ядерного оружия. Они говорят, что это также ослабит доверие к давлению Запада на Иран. И они разочарованы тем, что, по их мнению, США пытаются подорвать их подход.

Один из американских чиновников заявил, что "абсолютно ложной" является информация о том, что Вашингтон стремится избежать срыва переговоров с Ираном накануне выборов в США. Последний раз совет МАГАТЭ принимал резолюцию с упреком Ирану в ноябре 2022 года. С тех пор американские и европейские чиновники в Вене неоднократно предупреждали, что будут принимать меры, если Тегеран не сдержит свои ядерные достижения и не активизирует сотрудничество с агентством.

Ядерное соглашение

Европейцы были решительными сторонниками ядерной сделки 2015 года, которая сняла большинство международных санкций с Ирана в обмен на жесткие, но временные ограничения на ядерные работы Ирана. Европа стремилась сохранить соглашение после того, как администрация Дональда Трампа вышла из него в 2018 году, говороится в статье.

Администрация Байдена определила восстановление ядерной сделки как главную внешнеполитическую цель, когда пришла к власти. Но переговоры провалились в августе 2022 года, когда Иран ужесточил свои требования.

Вашингтон имеет собственную стратегию усиления давления на Иран в связи с его ядерной деятельностью, которая включает обращение к МАГАТЭ с просьбой подготовить всеобъемлющий доклад с изложением всего, что ему известно об отказе Ирана от сотрудничества. Хотя такой доклад не будет иметь автоматических последствий, подобные усилия в 2011 году дали толчок международным санкциям, пишут авторы.

Американские чиновники говорят, что если Иран не изменит направление, такой доклад может стать основанием для возвращения к международным санкциям, снятым по ядерному соглашению, срок действия которого истекает в октябре 2025 года.

Иран уже фактически является пороговой ядерной державой, и на Западе растет беспокойство, что он может попытаться стать государством, обладающим ядерным оружием. В дополнение к накоплению высокообогащенного урана, иранские официальные лица предполагают, что Тегеран овладел процессом создания ядерного оружия. В то же время Иран настаивает на том, что его ядерная программа имеет гражданское назначение.

Иран уменьшил надзор МАГАТЭ за своей ядерной программой и годами препятствовал расследованию агентства относительно незадекларированных ядерных материалов, найденных в последние годы в Иране.

Резолюция осуждения на заседании Совета директоров МАГАТЭ может открыть путь к тому, чтобы вынести вопрос о вероятном несоблюдении Ираном ядерных обязательств на рассмотрение Совета Безопасности ООН для международной реакции. Однако даже если ядерную программу Ирана вынесут на рассмотрение Совета Безопасности ООН, там она, скорее всего, будет обречена ведь Россия и Китай, которые имеют право вето.

Британские и французские чиновники заявили Вашингтону, что хотят настоять на резолюции с осуждением, заявив, что настало время подвести черту, по словам людей, участвующих в обсуждении. Если же европейцы предложат резолюцию об осуждении, которая провалится, это станет большим дипломатическим переворотом для Тегерана, и будет свидетельствовать, что давление Запада терпит крах.

Ядерные разработки Ирана

Ранее УНИАН писал, что Иран максимально приблизился к созданию ядерного оружия. Вероятно, стоит ожидать этого в течение нескольких недель. Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью Deutsche Welle сказал, что Иран, вероятно, находится "скорее в неделях, чем в месяцах" от того, чтобы получить достаточно обогащенного урана для создания ядерной бомбы.

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