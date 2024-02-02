Война между Израилем и ХАМАС в секторе Газа может перерасти в более широкий региональный конфликт.

Соединенные Штаты Америки начнут атаковать иранские объекты в Ираке и Сирии уже в эти выходные. Об этом информирует The Wall Street Journal. По данным издания, ни Вашингтон, ни Тегеран не стремятся к расширению конфликта на Ближнем Востоке.

"Однако атака на американскую базу на северо-востоке Иордании с помощью беспилотника, в результате которой погибли трое военнослужащих, заставляет США нанести ответный удар", - говорится в материале.

При этом авторы отмечают, что для администрации президента США Джо Байдена такие действия создают риск контратаки против военных баз Ближнего Востока, в результате чего война между Израилем и ХАМАС в секторе Газа может перерасти в более широкий региональный конфликт, а Белый дом хотел бы избежать такого развития событий накануне выборов.

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"Ирану же прямое военное противостояние с США грозит поражением, а попытка обуздать группировку на территории Ирака и Сирии может запятнать репутацию Ирана как лидера "оси сопротивления". Ни одна из сторон не хочет "пересекать красные линии", - пишет СМИ.

В то же время, уточняют журналисты, меры, одобренные президентом Байденом, будут "многоуровневыми" – в них войдут как военные действия, так и другие шаги.

"Основная цель - деэскалация напряженности. Иран должен прекратить атаки по всему региону, тогда как Белый дом и его союзники продолжают переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС", - резюмирует издание.

Конфликт на Ближнем Востоке - последние новости

В США политики требуют от Байдена нанесения прямого удара по Ирану. В частности, после убийства трех американских военных и ранения еще десятков боевиками, поддерживаемыми Ираном, республиканцы обвинили главу Белого дома в том, что он позволил американским военным стать "сидячими утками", ожидая того дня, когда дрон или ракета смогут обойти защиту базы.

Как сообщал УНИАН, в Иордании трое военных США были убиты и 25 ранены в результате удара дрона.

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