При этом в Европе очень надеются, что США все же будут закрывать базовые потребности Украины.

Европейские союзники США пытаются убедить президента США Дональда Трампа в преимуществах совместного подхода к завершению войны в Украине, чтобы усилить давление как на Москву, так и на Киев, а также сохранить безопасность в Европе.

Однако в США заявили, что их предложения для Европы и Украины теперь носят характер ультиматума — к тому же, они и вовсе готовы отступить от участия в переговорах, пишет The New York Times.

Сообщается, что европейские чиновники, сочтя эти предложения слишком благоприятными для России и кремлевского диктатора Владимира Путина, оказались перед дилеммой. Ведь, если Трамп рассматривает войну в Украине в качестве "очередного кризиса", который нужно либо решить, либо забыть о нем, если он мешает нормализовать дипломатические и деловые отношения с Путиным, — то для Европы будущее Украины является принципиальным вопросом.

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Европа в контексте войны в Украине

По мнению европейских аналитиков и дипломатов, на кону стоит фундаментальный принцип европейской безопасности последних 50 лет: международные границы, какими бы они ни были после Второй мировой войны, не должны изменяться силой. Поэтому в Европе заявляют, что готовы продолжать поддерживать Украину даже в случае выхода США из процесса. Ведь мало кто в Европе верит, что Путин действительно остановится.

"Мое ощущение таково: Европа понимает, что поставлено на карту, и продолжит поддерживать украинское правительство. Польша точно продолжит, и мы в этом не одиноки", — отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Поэтому ключевые европейские государства рассматривают безопасность Украины как неотъемлемую часть своей собственной. Даже если они не смогут реально помочь Украине вытеснить Россию с временно оккупированных территорий, они хотят, чтобы Киев удержал свои позиции и продолжал истощать ресурсы Москвы, которая за последние шесть месяцев захватила всего несколько сел, потеряв десятки тысяч солдат, пишет СМИ. Тем более, что, по оценкам, война уже обошлась России минимум в $200 миллиардов и привела к гибели или ранению почти миллиона российских военных.

США в контексте войны в Украине

На протяжении всех трех лет войны США предоставляли Украине критически важные ресурсы, такие как разведданные, системы ПВО и так далее. Европейцы надеются, что Трамп продолжит это делать, даже если финансовая помощь прекратится. А американский президент, в свою очередь, считает, что реализм требует не помощи, а уступки территорий от Украины.

Большинство европейских лидеров признают необходимость территориального компромисса. Но не такого, который навязывается им и украинцам извне.

Цель — позволить Киеву самому договориться об окончании войны на приемлемых условиях, при этом получая достаточную помощь и гарантии для сдерживания России в будущем — желательно с помощью США, но и без нее, если потребуется, отмечают журналисты. Тогда как США в своем мирном плане требуют, чтобы Украина признала Крым российским.

"Это неприемлемо даже для союзника России — Китая, который также отказался признавать аннексию", - говорится в материале. И подчеркивается, что для европейцев шоком является сам факт, что США могут отступить, ведь именно они долгое время были гарантом европейских границ и безопасности.

Предлагаемый американцами план, по мнению главы Европейского политического центра Фабиана Цулега, "по сути, вручает России победу, которую она не смогла бы достичь на поле боя". Ведь признание Крыма частью России будет "отказом от принципов европейского мира и подрывом всей архитектуры европейской безопасности после Второй мировой войны".

Европейцы, в свою очередь, все равно готовы вкладывать пропорционально больше ресурсов для помощи Украине в борьбе против России. Тем более, что средства, необходимые Украине, сравнительно невелики по меркам европейской экономики — примерно от 50 до 60 миллиардов евро в год на финансовую и военную помощь.

Хотя есть и ряд проблем, связанных с поддержкой Украины — Европа разделена в вопросах практической помощи. Италия хоть и выражает солидарность с Киевом, но не предоставляет значительных средств. Франция и Великобритания готовы рисковать больше остальных, предлагая даже отправку европейских войск для обеспечения гарантий безопасности, но могут располагать меньшими финансовыми возможностями, чем Польша или Германия. Венгрия и Словакия, напротив, симпатизируют Москве и практически полностью занимают ее сторону.

Однако Цулег, к примеру, смотрит в будущее с умеренным оптимизмом: "Крупнейшие страны Европы понимают, что поставлено на карту — их собственная безопасность". По его словам, именно Трамп подтолкнул Европу к новым контактам с Британией, а также с Норвегией и Турцией.

Другие новости в контексте войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в США анонсировали новые встречи по мирному урегулированию в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что партнерам задали вопрос о том, что нужно сделать для прекращения войны РФ против Украины.

Кроме того, эксперт Тарас Загородний считает, что россияне больше остальных боятся выхода США из переговоров. "Путин понимает, что это точно будет конец коммуникации (выход из изоляции - ред.). Поэтому все действия россиян сейчас с этими "пасхальными перемириями" показывают, что они боятся выхода американцев из переговоров. Потому что они все теряют", - считает он.

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