Создается впечатление, что новая американская администрация испытывает какие-то особые чувства к России. Есть немало причин, которые этому способствуют.

Каждая американская администрация, начиная с президента Джорджа Буша-младшего, пыталась перезагрузить отношения с РФ. Ни разу из этого ничего не получалось, отношения в итоге становились еще хуже. Но каждый следующий президент считает, что вот как раз ему это удастся, ведь именно он лучший переговорщик.

К этому добавляется стремление повторить успех президента Ричарда Никсона по разрыву связи России и Китая, только сейчас в обратном формате. Никсону удалось оторвать Китай от СССР, но это было во время ухудшения советско-китайских отношений. Сейчас Китай сильно интегрирован в российские дела и значительным образом контролирует ее, так что стремления напрасны.

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Транзакционный подход к международной политике привлекает американскую администрацию огромными природными ресурсами РФ, по которым можно заключить выгодные сделки.

Старый мировой порядок сломан, и США активно его ломают, хотя раньше пытались сохранить.

Россия выглядит как страна, которая стала тараном разбивания старого мирового порядка, это отмечал и товарищ Си. Иными словами, интересы двух стран здесь совпадают (даже трех, потому что Китай также заинтересован). Если удастся завершить войну с выгодами для России, то и США смогут начать аналогичные захватнические войны (пардон, специальные военные операции).

Еще одна сфера, где интересы США, России и Китая совпадают, - ослабление Европы и отрыв ее от Америки. Для Китая это вообще была одна из главных целей внешней политики, недостижимая на протяжении десятилетий.

Для многих американцев Россия выглядит защитником традиционных ценностей в постмодерном мире, настоящей христианской страной, противостоящей ненавистной им постмодерной повестке дня. Американцы и россияне чувствуют, что их страны чем-то похожи. Огромные пространства, освоенные смелыми первопроходцами и очищенные от нежелательных местных жителей, и так далее. Американцы не любят империи, но Россию не считают империей, потому что почти ничего о ней не знают.

Добавим к этому личные симпатии двух старых авторитарных лидеров. Предполагаю, что Трамп завидует Путину, которому удалось разрушить ненавистные институты и сконцентрировать власть (правда, для этого понадобилось более десятилетия). Похоже, Путин просто разводит Трампа и льстит ему, что выглядит как "вербовка в прямом эфире".

Американцы любят, когда Давид побеждает Голиафа. Правда, Давидом, носителем слабой благословенной правды, они считают Россию. А Голиафом, тупой тяжелой силой, считают НАТО во главе с собой, противостоящее РФ (вот откуда разговоры о том, что войну спровоцировало расширение НАТО). Украины в этом уравнении просто нет.

Аналогично, американцы симпатизируют Израилю (не буду здесь излагать причины, их немало) и эту симпатию проецируют на российско-украинские отношения - только аналогом Израиля здесь почему-то является Россия, а Украина - это такая Газа, источник постоянных проблем. (Аналогично, Индия симпатизирует России, потому что для них она является аналогом Индии, а Украина - это такой Пакистан, милитаризованный, враждебный, подрывной, вредный.)

Также для американцев Украина - это мятежная провинция, которую надо вернуть домой. Они сравнивают российско-украинскую войну с Гражданской войной в США, где хорошие северяне должны победить плохих южан и наконец навести порядок на их территории.

В новой американской администрации почти нет людей, которые реально что-то знают о России или Украине, а традиционные "фабрики мысли" сейчас не имеют влияния. Россия десятилетиями вкладывалась в пропаганду на американской территории, чего не скажешь об Украине. Традиционные недостатки "российских студий": отработка российских денег, преклонение перед "великой русской культурой" и тому подобное.

Американцы, да и не только они, считают мировую систему крупных игроков устойчивой, а ее изменения нежелательными. Большие нации имеют больше прав, прежде всего права на зоны исключительных интересов. Они никогда не терпят поражения (неправда). Они не могут быть наказаны значительными санкциями, эмбарго, конфискациями, судами против лидеров, понижением статуса в международных организациях.

Таким образом, мы имеем дело с глубокими корнями.

Подавляющее большинство вышеописанных проблем сформировано долгими трендами американской политики, а не личными предпочтениями лидера.

И все вышесказанное приводит к постепенной миграции американской политики от поддержки Украины "столько, сколько потребуется" к позиции посредника (вроде бы логичной, если вы хотите способствовать заключению мирного соглашения) и далее к позиции одностороннего давления на более слабого, потому что он (то есть мы) выглядит не только более уступчивым, но и неправильным.

Одного лишь пункта об использовании России для противостояния с Китаем было бы достаточно, а коллапс РФ сделает эту цель недостижимой и значительно усилит Китай - осознание этого объединяет республиканцев и демократов в США. (Здесь я еще раз хочу подчеркнуть: коллапс РФ приближается, но мы имеем дело не с явными признаками быстрого распада, а с монотонной функцией медленного упадка имперских "скреп", которые могут держать империю вместе еще довольно долго, но не бесконечно: однажды функция упадет ниже ватерлинии, и российский имперский корабль быстро затонет; это может произойти через довольно значительный срок, поэтому нам надо дожить до этого момента).

Я еще в 2022 году писал, что наступит день, когда США прекратят поддерживать Украину против России и начнут поддерживать Россию против Украины. К счастью, сейчас формируется альтернатива в виде Европы. Что же делать нам? Перечень неизменен:

1. Увеличивать способность Украины, прежде всего через существенные изменения в системе управления, которая не соответствует масштабу вызовов.

2. Усилить отношения с Европой - наши союзники там.

3. Помнить, что все вышеприведенное касается лишь половины США. Поддержка Украины остается довольно высокой. Не впадать в антиамериканизм, сотрудничать с нашими друзьями в США.

4. Пытаться мягко и постепенно изменить картину наших недругов в США. Это требует времени, но этим кто-то должен заниматься. По каждому вышеприведенному пункту есть что сказать.

5. Удвоить усилия по деколонизации РФ: нет РФ - нет проблемы.

Валерий Пекарь, предприниматель, общественный деятель, публицист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы