В то же время, в США заявляют о намерении "привлекать Россию к ответственности за ее дерзкие и враждебные действия".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отмечает, что страны-члены НАТО готовы к сложным отношениям с Российской Федерацией в обозримом будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое проходило 23-24 марта в штаб-квартире Альянса.

Госсекретарь отметил, что участники заседания провели длительные обсуждения в отношении России.

"Я думаю, что мы все ожидаем, что наши отношения с Россией останутся сложными в обозримом будущем, но это то, к чему мы подготовлены", - отметил Блинкен.

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"В конечном итоге, я думаю, что мы можем надеяться, чтобы иметь такие отношения с Россией, которые по крайней мере будут предсказуемыми и стабильными", - сказал госсекретарь США.

Также, по его словам, США намерены взаимодействовать с Россией в тех случаях, которые будут способствующие отстаиванию американских интересов, но в то же время Соединенные Штаты и в дальнейшем будут сохранять дальновидность в решении проблем, которые будет создавать Россия.

"Даже если мы сотрудничаем с Россией для продвижения наших интересов и Альянса, мы также работаем, чтобы привлекать Россию к ответственности за ее дерзкие и враждебные действия", - отметил Блинкен.

При этом он считает, что США и РФ имеют общий интерес к "стратегической стабильности". В частности, речь идет обо всех российских системах вооружения, в том числе, не предусмотренных Договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START).

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Автор: Виталий Саенко