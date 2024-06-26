Мирный процесс происходил без посредников, без прекращения огня, без реальных переговоров между воюющими сторонами.

Глобальный саммит мира стал первым настоящим испытанием этой стратегии. Более 80 стран согласились принять участие, но с явным преимуществом западных демократий. Мирный процесс без посредников, без прекращения огня, без реальных переговоров между воюющими сторонами, пишет Time.

Отмечается, что ООН держалась настороженно, а за столом переговоров оказалась Руанда и Кабо-Верде. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, все это было частью плана: "Мы хотим, чтобы все страны мира прошли этот путь вместе с нами. Тогда россиянам действительно будет трудно утверждать, что процесс не является честным", – заявил он.

В то же время некоторые из самых мощных стран мира, такие как Бразилия, Индия, Саудовская Аравия и Южная Африка, прислали своих послов на саммит, но отказались подписывать итоговую декларацию. Другие участники жаловались, что мероприятие было похоже не столько на переговоры, сколько на эхо-камеру для союзников Украины. Россия отвергла все это как фарс. За день до начала саммит Владимир Путин выдвинул собственные требования по миру, которые Украина категорически отвергла. Но этот шаг России подчеркнул, насколько далека от завершения война.

Видео дня

"По всему фронту продолжаются варварские убийства в промышленных масштабах, поскольку каждая сторона стремится истощить готовность другой стороны жертвовать своими человеческими и финансовыми ресурсами. Пока ближайшим к мирному процессу в Украине является тот, что начался в Бюргенштоке, и его успех будет зависеть от президента Зеленского и его неутомимого посредника Андрея Ермака", – говорится в статье.

"Формула мира"

По словам журналистов, работа Ермака над "формулой мира" предусматривала нестандартный подход к дипломатии в военное время. Вместо того, чтобы делать какие-либо предложения россиянам, Украина решила создать коалицию стран для поддержки своего мирного плана. Цель заключалась в том, чтобы Украина имела больше контроля в мирном процессе и углубить ощущение изоляции России.

Киев включил в "формулу мира" пункты, которые другие страны могли бы легко поддержать. Первый пункт призывает к ядерной безопасности, второй – к стабильным поставкам продовольствия в Африку и Азию. Пятый пункт ссылается на устав ООН, в котором говорится о том, что границы не могут быть изменены силой: "С этим очень трудно спорить... Каждая страна может увидеть свое лидерство хотя бы в одном из пунктов", – подчеркивал Ермак.

Начиная с лета прошлого года, глава ОП Украины созвал ряд встреч с иностранными чиновниками, готовыми поддержать формулу. На одну из таких встреч даже Китай прислал своего представителя. Ермак был в восторге: "Никто не верил, что мы сможем это сделать", – заявлял он, вскоре переключив внимание на план проведения глобального саммита глав государств в поддержку формулы.

Однако контрнаступление Украины летом 2023 года оказалось неудачным и к середине осени застопорилось. Это погасило оптимизм Ермака в отношении "формулы мира": "Мы сделаем все, чтобы эта платформа выжила", – сказал он.

По словам журналистов, провал контрнаступления – не единственное препятствие на пути к миру. Внимание мира было приковано к Ближнему Востоку, когда боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Ермак чувствовал, что это нападение может означать для мира в Украине: "Я очень надеюсь, что ситуация в Израиле не станет помехой. Но, конечно, она имеет влияние". Тогда многие страны мусульманского мира отказывались поддерживать мирный план в Украине, пока Израиль продолжал войну против ХАМАСа.

Саммит мира

Глобальный саммит мира состоялся в середине июня в Швейцарии. На саммите обсуждали Формулу мира. По итогам встречи было подписано коммюнике, которое изначально поддержали 80 стран и 4 организации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему некоторые страны "отозвали" свои подписи. Однако пока еще есть ряд стран, которые не смогли посетить саммит мира, однако рассматривают вариант присоединиться своими подписями к общему коммюнике.

Вас также могут заинтересовать новости: