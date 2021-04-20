В американском штате Флорида заключенные спасли ребенка, оказавшегося в запертом автомобиле.
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Мужчины выполняли строительные работы на дороге вблизи города Тампа.
Неподалеку мужчина случайно закрыл ключи от машины в своем внедорожнике. В автомобиле осталась его годовалая дочь.
Родители ребенка запаниковали, поэтому вокруг них собрались люди. Это заметили заместители шерифа, охранявшие группу заключенных.
Одетые в тюремную робу мужчины открыли двери машины за считанные минуты. Ребенок не пострадал. Свидетели происшествия аплодировали спасителям.
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