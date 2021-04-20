Заключенные использовали навыки угона автомобилей.

В американском штате Флорида заключенные спасли ребенка, оказавшегося в запертом автомобиле.

Читайте такжеСМИ узнали, как Елизавета II отметит свой юбилейОб этом пишет UNILAD.

Мужчины выполняли строительные работы на дороге вблизи города Тампа.

Неподалеку мужчина случайно закрыл ключи от машины в своем внедорожнике. В автомобиле осталась его годовалая дочь.

Родители ребенка запаниковали, поэтому вокруг них собрались люди. Это заметили заместители шерифа, охранявшие группу заключенных.

Одетые в тюремную робу мужчины открыли двери машины за считанные минуты. Ребенок не пострадал. Свидетели происшествия аплодировали спасителям.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская