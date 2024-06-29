Юбилейный саммит НАТО, приуроченный к 75-летию со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году, пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Власти США пригласили Армению, которая собирается выйти из ОДКБ, и Азербайджан на встречу министров иностранных дел в рамках саммита НАТО в Вашингтоне в июле. Об этом 28 июня заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс ОʼБрайен, выступая на брифинге в Баку.

"Госсекретарь Энтони Блинкен проводит мероприятие для всех партнеров НАТО, включая Армению и Азербайджан. Поэтому я ожидаю, что обе страны примут участие. Это пройдет на уровне министров иностранных дел. Всего примут участие 30 стран-партнеров", - сказал он, пишет азербайджанское агентство Trend.

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что страна подтвердила свое участие "в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и связанных с ним мероприятиях".

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"Других договоренностей на данный момент нет", - сказала Бадалян.

Юбилейный саммит НАТО, приуроченный к 75-летию со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году, пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Армения, как и Азербайджан, начали сотрудничать с НАТО в 1992 году.

Выход Армении из ОДКБ - детали

Недавно премьер-министр Армении Пашинян обвинил ОДКБ в неспособности вмешаться после того, как его страна вступила в конфликт с Азербайджаном в 2022 году. Позже стало ищвесно, что Армения не будет участвовать в финансировании деятельности Организации договора о коллективной безопасности.

Пашинян сделал резкое заявление в адрес Лукашенко и заявил о выходе страны из ОДКБ. Он подчеркнул, что не поедет в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко.

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