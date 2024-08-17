Эксперты считают, что этот пожар поставит точку в истории корабля.

Вчера вспыхнул крупный пожар на бывшем советском авианесущем крейсере проекта 1143 "Минск", который находится в Наньтуне, пишет The Warzone.

Пожар начался около 16 часов дня во время демонтажа некоторых конструкций. Попытки ликвидировать возгорание успеха не дали - в ночь на 17 августа корабль уже пылал в полную силу.

Масштабы разрушений оценить довольно сложно, впрочем, на одном из видео можно видеть практически полностью уничтоженную надстройку корабля. По мнению специалистов, нынешний пожар, скорее всего, поставит точку в истории авианесущего корабля.

Авианесущий крейсер "Минск" - справка

"Минск" является тяжелым авианесущим крейсером проекта 1143 Военно-морского флота СССР (позже - ВМФ России). Иногда такие корабли называли "советскими авианосцами".

Известно, что он был построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. Главным строителем и ответственным сдатчиком судна был назначен Сергей Артемский.

Корабль спустили на воду в 1975 году. На нем могли базироваться около 16 истребителей Як-38 и 18 вертолетов типа Ка-25 или Ка-27.

После распада СССР авианосец был продан Российской Федерацией на слом в Корею, откуда его перепродали КНР, где он был переоборудован в туристическо-развлекательный комплекс.

Корабли КНР - последние новости

Напомним, в этом году Пекин начал ходовые испытания крупнейшего авианосца в своей истории - корабля "Фуцзянь".

Он стал первым авианосцем КНР, который получил систему CATOBAR, позволяющую самолетам взлетать с помощью катапульты и садиться с использованием аэрофинишера.

Также ранее сообщалось, что КНР строит гигантский десантный корабль размером практически с авианосец. Как показывают снимки, он получит очень широкую полетную палубу.

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