Несколько дней назад Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из Украины. Дипломаты намерены продолжить усилия по противостоянию агрессору.

В понедельник, 27 февраля, в швейцарской Женеве открывается ежегодная сессия Совета по правам человека ООН. В этот день главной темой для высокопоставленных дипломатов станет вопрос о расследовании военных преступлений армии РФ в Украине.

По данным ВВС, на открытии сессии выступит генсек ООН Антониу Гутерриш. Всего в первую неделю мероприятия на международной площадке должны выступить около 150 высокопоставленных чиновников стран-участниц Совета ООН. Среди них, помимо Украины, будут также представители Китая, США и Ирана. Сессия продлится рекордные шесть недель.

В рамках Совета ООН тема Украины станет доминирующей на фоне недавней резолюции со стороны Генассамблеи с требованием к российскому режиму немедленно вывести войска с территории нашего государства.

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Резолюция ООН о войне в Украине

Напомним, что 23 февраля Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию о всестороннем, справедливым и продолжительном мире в Украине согласно Уставу ООН. Главным тезисом резолюции стал призыв к России немедленно и без условий вывести все ее войска с территории Украины.

В частности, документ поддержала 141 страна-член ООН, воздержались 32 страны, а против проголосовали 7 государств: Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали.

В Украине позитивно отреагировали на принятие резолюции. В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это "победой" Украины и особо выделил вклад стран Ближнего Востока.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба комментировал, что голосование за резолюцию происходило в условиях постоянного напряжения из-за позиции страны-агрессора РФ, которая пыталась заблокировать документ.

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