Андреа Калан отметила, что все прекрасно понимают, что происходит.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров намерен посетит Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что российской делегации будет "холодно".

Об этом она рассказала в эфире телеканала Freedom.

"Для российской делегации на генассамблеи ООН в Нью-Йорке будет "холодно", - заявила Калан.

При это она указала, что Россию сейчас поддерживает Иран, Северная Корея и подобные страны.

"Африканские страны и страны юга понимают, что продовольственный кризис возник из-за того, что Россия напала на Украину. Они понимают, что такие глобальные проблемы возникли именно из-за этого. Все видят, что происходит. Это очень большая "лодка" и в ней все друзья Украины", - отметила представительница Госдепа.

Кроме того, она указала, что война в Украине создает угрозу не только для Европы, но и для стран Африки, и Ближнего Востока, и других.

Как ранее сообщал УНИАН, 18 августа стало известно, что Россия требует от США выдать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для их участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

3 сентября издание Reuters сообщило, что Россия запросила у США 56 виз для того, чтобы делегация с глпвой МИД РФ Сергеем Лавровым отправилась в американский Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН, но еще не получила ни одну из них.

12 сентября в Нью-Йорка начала работу 77-я сессия Генассамблеи ООН. 20 сентября стартовала традиционная неделя высокого уровня – в работе участвуют лидеры государств.

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