Если бы Благодатный огонь не сошел перед Пасхой, это могло бы означать Второе пришествие.

В Иерусалиме, в Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Это произошло около 14:35 в Страстную субботу, 19 апреля. Теперь его передадут в храмы по всему мира. Однако когда он прибудет в Киев — еще неизвестно. Обычно это случается уже в День Пасхи.

Эта церемония является торжественной. И происходит она ежегодно перед Пасхой, символизируя "свет Воскресения Иисуса Христа".

Что известно об этой церемонии

Она проходит в Кувуклии — мраморной пещере, где, по поверьям, и похоронили Иисуса Христа. Если бы огонь в Храме Гроба Господня не сошел, то, это могло бы означать Второе пришествие и конец человечества.

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Хотя стоит отметить, что огонь горит в Храме Гроба Господня круглый год, исчезая лишь накануне Великой субботы.

Другие новости о Пасхе

Ранее УНИАН сообщал, что на Херсонщине на Пасху ввели специальный режим светомаскировки. Речь идет о вынужденных мерах безопасности, связанных с атаками, которые российские военные осуществляют на населенные пункты.

Кроме того, в преддверии Пасхи цены на яйца в США поднимаются до исторических максимумов. Цена за дюжину крупных яиц сорта А выросла с 5,90 доллара в феврале до 6,23 доллара. В январе она составляла 4,95 доллара за дюжину.

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