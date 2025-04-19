В Иерусалиме, в Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Это произошло около 14:35 в Страстную субботу, 19 апреля. Теперь его передадут в храмы по всему мира. Однако когда он прибудет в Киев — еще неизвестно. Обычно это случается уже в День Пасхи.
Эта церемония является торжественной. И происходит она ежегодно перед Пасхой, символизируя "свет Воскресения Иисуса Христа".
Что известно об этой церемонии
Она проходит в Кувуклии — мраморной пещере, где, по поверьям, и похоронили Иисуса Христа. Если бы огонь в Храме Гроба Господня не сошел, то, это могло бы означать Второе пришествие и конец человечества.
Хотя стоит отметить, что огонь горит в Храме Гроба Господня круглый год, исчезая лишь накануне Великой субботы.
Другие новости о Пасхе
Ранее УНИАН сообщал, что на Херсонщине на Пасху ввели специальный режим светомаскировки. Речь идет о вынужденных мерах безопасности, связанных с атаками, которые российские военные осуществляют на населенные пункты.
Кроме того, в преддверии Пасхи цены на яйца в США поднимаются до исторических максимумов. Цена за дюжину крупных яиц сорта А выросла с 5,90 доллара в феврале до 6,23 доллара. В январе она составляла 4,95 доллара за дюжину.